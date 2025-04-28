Брэд Питт сыграет главную роль в новом фильме режиссера «Конклава»

В Сети появились первые подробности о новом фильме Эдварда Бергера — режиссёра таких фильмов, как «Конклав» и «На Западном фронте без перемен». Речь идёт об экранизации романа Тима Уинтона «Всадники».

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Сюжет рассказывает об австралийской семье, которая во время путешествия внезапно решается на покупку мрачного дома в Ирландии. Муж остаётся на месте и занимается ремонтом, а жена и дочь возвращаются в Австралию, чтобы продать имущество. Но в назначенное время из самолёта к отцу выходит только девочка — супруга героя таинственным образом пропадает.

Главную роль сыграет Брэд Питт. Остальные детали проекта пока неизвестны.