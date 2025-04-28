Звезда «Сегуна» снимется в картине Дэвида Литча

Исполнительница роли Марико-сан в популярном сериале «Сёгун» Анна Саваи примет участие в съёмках нового фильма «Как ограбить банк». В актёрский состав также вошли Николас Холт и Пит Дэвидсон.

© Чемпионат.com

Режиссёром ленты станет Дэвид Литч, известный благодаря «Дэдпулу 2», «Быстрее пули» и «Каскадёрам». Он также участвовал в создании двух первых частей «Джона Уика» и картины «Никто» Ильи Найшуллера. Сюжет нового фильма Литча пока неизвестен, но зрители предполагают, что это будет криминальный боевик.

Ранее инсайдеры сообщили про другую роль, которую получила Анна Саваи. Девушка может сыграть художницу и певицу Йоко Оно в фильме про The Beatles.