Актрисе Ларисе Удовиченко исполнилось 70 лет

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Лариса Удовиченко отмечает юбилей. На ее счету десятки ярких ролей в культовых фильмах и сериалах, в числе которых «Место встречи изменить нельзя», «Мэри Поппинс, до свидания», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Зимняя вишня». С чего начинала свой творческий путь Лариса Удовиченко и что происходит в ее жизни сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Фиктивный брак и муж-игроман: как сложилась жизнь Ларисы Удовиченко
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Детство и юность Ларисы Удовиченко

Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Вене. Ее отец, Иван Никонович, служил военным врачом, а мать, Муза Алексеевна, была домохозяйкой и воспитывала двух дочерей — старшую Яну и младшую Ларису.

«Моя мама — несостоявшаяся актриса. Она ленинградка, училась в Институте театра, музыки и кино на актерском отделении. Но началась война, блокада, и ей не удалось окончить институт. Она потом вышла замуж за моего отца, который, как в сказке, спас ее во время войны. И так как он был военным, они колесили по стране», — рассказывала Удовиченко.

После окончания службы в Австрии отец перевез семью в Одессу, где Лариса пошла в школу. Девочка с ранних лет тянулась к сцене: занималась художественной гимнастикой и играла в постановках школьного театра, а в девятом классе начала заниматься актерским мастерством в Одесской киностудии.

Первые роли Ларисы Удовиченко

В 1970 году Удовиченко дебютировала в кино — сыграла Людмилу в дипломной работе режиссера Александра Павловского «Счастливый Кукушкин». В следующие два года она снялась еще в двух картинах: социальной драме Константина Жука «Юлька» (1972) и приключенческом фильме Станислава Говорухина «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1973).

После окончания школы юная актриса переехала в Москву и поступила во ВГИК в мастерскую Тамары Макаровой и Сергея Герасимова, где вместе с ней учились будущие звезды советского кинематографа — Александр Сокуров, Павел Чухрай, Карен Шахназаров, Александр Панкратов и Борис Токарев.

Свою первую большую роль в кино Лариса Удовиченко получила еще во время учебы во ВГИКе — Сергей Герасимов снял талантливую студентку в своей драме «Дочки-матери» (1974). В 1976 году, получив диплом, молодая актриса снялась сразу в нескольких картинах, наиболее успешными из которых стали трагикомедия «Трын-трава» и драма «Красное и черное». Следующими заметными работами Удовиченко стали роли в фильме «Перед экзаменом» (1977) и мюзикле «Летучая мышь» (1978).

Роль Маньки-Облигации в карьере Ларисы Удовиченко

Славу и всенародную любовь Ларисе Удовиченко принесла роль Маньки-Облигации в культовой криминальной драме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Изначально она пробовалась на роль возлюбленной Шарапова Вари Синичкиной, но героиня показалась актрисе слишком «правильной», и она сказала Говорухину, что хочет сыграть Маньку-Облигацию.

«Он сначала отказался: "Нет, ты внешне не подходишь. Посмотри на себя — маленькая, лирическая, инфантильная. Какая из тебя проститутка со стажем?!" А потом согласился: "Я подумал: раз ты так хочешь, значит, что-то себе придумала, вот и решил попробовать"», — вспоминала Удовиченко.

Впоследствии звезда не раз говорила о том, что считает «Место встречи изменить нельзя» судьбоносным фильмом в своей карьере, а роль Маньки-Облигации — «ролью своей жизни».

Лучшие фильмы Ларисы Удовиченко

Пик популярности Ларисы Удовиченко пришелся на 80-е и 90-е годы. В числе ее самых ярких работ того периода роли в мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), комедиях «Опасно для жизни» (1985) и «Миллион в брачной корзине» (1985), мелодрамах «Женатый холостяк» (1982), «Зимняя вишня» (1985), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) и «Ребенок к ноябрю» (1992), драмах «Собачий пир» (1990) и «Сукины дети» (1990).

В новом тысячелетии фильмография актрисы пополнилась популярными телесериалами — «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (2000), «Подозрение» (2001), «Пан или пропал» (2003), «Женить Казанову» (2009). Еще одной заметной работой звезды стала роль преподавательницы французского языка, по совместительству частного детектива, в серии фильмов по романам Дарьи Донцовой «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (2003–2005).

Всего на счету Удовиченко более 160 ролей в кино. В 1984 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, в 1998-м — народной артистки Российской Федерации, а в апреле 2025 года президент России Владимир Путин наградил Удовиченко орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Театральная карьера Ларисы Удовиченко

В конце 90-х Лариса Удовиченко, которая на тот момент была одной из самых востребованных актрис российского кинематографа, впервые вышла на театральную сцену — сыграла в постановке Виталия Соломина «Сирена и Виктория».

«Я созрела для того, чтобы попробовать сделать первый шаг на сцене. Театральные актеры, снимаясь в кино, чувствуют себя на съемочной площадке как рыба в воде… и при этом все в один голос говорят: "Нет, театр все же — это гораздо интереснее!" И все время я думала: почему он интереснее, что за магия такая — театр?» — делилась артистка.

После успешного дебюта Удовиченко продолжила театральную карьеру. Актриса играла в антрепризах «Кто последний за лю­бовью?» (2002–2011), «Похищение Сабинянинова» (2007–2010), «Женитесь на мне» (2009), «Роза с двойным ароматом» (2012) и других.

Личная жизнь Ларисы Удовиченко

Лариса Удовиченко трижды была замужем. Первый раз она вступила в брак еще будучи студенткой ВГИКа: избранником актрисы стал ее однокурсник, режиссер Александр Панкратов-Белый.

«Она была самой красивой девушкой во всем ВГИКе. И вот однажды сама ко мне подошла и предложила на ней жениться», — рассказывал режиссер в ток-шоу «Пусть говорят».

В том же интервью режиссер признался, что их брак с Удовиченко «продержался» всего несколько дней. И подчеркнув, что актриса не воспринимала их отношения всерьез, так как вышла за него замуж исключительно ради московской прописки.

«Я потратил на свадьбу три с половиной тысячи рублей. Машину можно было купить на такие деньги! Если бы я думал, что брак фиктивный, стал бы тратиться? Ларисе нужна была только прописка, чтобы задержаться в Москве. У нас все было, мы жили вместе», — делился он.

Сама Удовиченко никогда не комментировала свои отношения с Панкратовым-Белым, а во всех интервью называла своим первым мужем режиссера Андрея Эшпая. Они поженились в конце 70-х, но семейная идиллия продлилась недолго. После успеха картины «Место встречи изменить нельзя» карьера Удовиченко пошла в гору, она все чаще пропадала на съемках, что совершенно не устраивало ревнивого Эшпая. Однако «страдал» режиссер недолго — в начале 80-х он ушел от Удовиченко и женился на актрисе Евгении Симоновой.

Третьим мужем актрисы стал музыкант и предприниматель Геннадий Болгарин. На момент знакомства мужчина был женат и воспитывал 13-летнего сына, однако чувства к звезде советского кинематографа взяли верх — и Болгарин ушел из семьи. В 1987 году он женился на Удовиченко, а уже через год у супругов родилась дочь Маша. Этот брак продлился 13 лет и распался из-за пристрастия Болгарина к азартным играм. После очередного крупного проигрыша мужчина сбежал из Москвы, а кредиторы пришли к Удовиченко с требованием вернуть долги мужа. После этого случая артистка сменила замки в московской квартире, выслала супругу-игроману его вещи и подала в суд, где пару заочно развели.

Дочь Удовиченко Мария окончила продюсерский факультет ГИТИСа, вместе с матерью снялась в комедии Максима Воронкова «Шуб-баба Люба» (2000) и уехала из России, чтобы продолжить образование в Европе. По информации из открытых источников, некоторое время она стажировалась в Париже, затем изучала основы модельного бизнеса в Милане, после чего поступила на факультет актерского мастерства в Римскую киношколу. В 2018 году Мария Удовиченко вышла замуж за итальянского джазового музыканта Франческо Криусколи.

Состояние здоровья Ларисы Удовиченко

В начале 2023 года Лариса Удовиченко неудачно упала во время выступления и попала в больницу с компрессионным переломом позвоночника. СМИ писали, что артистка «полностью обездвижена» после сложной операции — и ей предстоит долгая реабилитация, в связи с чем все спектакли и съемки отменены. Однако вскоре звезда вышла на связь и заявила, что чувствует себя отлично, а слухи о ее травме сильно преувеличены.

«С возрастом кости становятся хрупкими, а компрессионный перелом — это когда ты падаешь не на спину, а на пятую точку. Потом случилась операция — почему я должна о ней всем рассказывать? Мои ослабленные кости после остеопороза уже нужно поддерживать, и слава Богу, что мне сделали эту операцию. Уже на второй день после нее я встала и пошла, через три дня меня выписали», — поделилась она с mk.ru.

Где сейчас Лариса Удовиченко

В 2022 году в сети стали распространяться о том, что Лариса Удовиченко якобы уехала из России и обосновалась на Лазурном берегу Франции. Артистка назвала слухи «глупостью» и заверила, что никуда эмигрировать не собирается.

«Даже если бы мне подарили на Лазурном берегу дом и обслугу, я все равно бы туда не переехала. Потому что одно дело красиво проехать на машине вдоль побережья, но совсем другое — жить там постоянно. Скука смертная!» — заявила звезда.

Сегодня Лариса Удовиченко продолжает сниматься в кино и сериалах. В числе свежих работ народной артистки России — роли в сериалах «Спасская» и «Дождь на исходе лета», криминальной драме «Монохром» и продолжении культовой телесаги нулевых «Зимняя вишня 4». Также звезду «Место встречи изменить нельзя» можно увидеть на сцене московского Театра комедии — Удовиченко играет одну из главных ролей в постановке «Старомодная комедия».

Актеры
Женатый холостяк
Красное и чёрное
Дочки-матери
Зимняя вишня
Место встречи изменить нельзя
Мария Удовиченко
Константин Жук
Александр Панкратов
Даша Васильева
Максим Воронков
Александр Павловский
Павел Чухрай
Шерлок Холмс
Виталий Соломин
Борис Токарев
Лариса Удовиченко
Евгения Симонова
Тамара Макарова
Сергей Герасимов
Андрей Эшпай
Дарья Донцова
Александр Сокуров
Станислав Говорухин
Карен Шахназаров
Владимир Путин