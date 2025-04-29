Умер создатель «Человека-осьминога» Джордж Барр

В возрасте 88 лет ушел из жизни Джордж Барр, культовая фигура для любителей фантастики, хорроров и фэнтези.

© кадр из фильма «Человек-осьминог»

В первую очередь Барр - это художник, чьи иллюстрации отличались визуальной причудливостью и тяготели к романтике. Он родился в 1937 году в Аризоне и карьеру начал в 1960-х, активно сотрудничая с журналами спекулятивной литературы.

Барр регулярно выставлялся, участвовал в конвентах, в 1970-х начали выходить его альбомы.

Также мастер занимался графическим дизайном для видеоигр, рисовал для коллекционных карточных игр, включая Dungeons & Dragons, занимался анимацией, гримом персонажей хоррора "Дракула против Франкенштейна", был дизайнером ленты "Флэш Гордон" 1974-го.

Помимо прочего, художник покорил сердца энтузиастов глубинного кинотрэша участием в создании немало психоделического сайфай-фильма ужасов 1971 года "Человек-осьминог": именно Барр разработал внешний вид титульного персонажа опуса, вызывающего приступы веселой истерики у неподготовленного зрителя.

Некролог опубликован Trident.