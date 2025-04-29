Фиктивный брак и муж-игроман: как сложилась жизнь Ларисы Удовиченко

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Лариса Удовиченко отмечает юбилей. На ее счету десятки ярких ролей в культовых фильмах и сериалах, в числе которых «Место встречи изменить нельзя», «Мэри Поппинс, до свидания», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Зимняя вишня». С чего начинала свой творческий путь Лариса Удовиченко и что происходит в ее жизни сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Ларисы Удовиченко

Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Вене. Ее отец, Иван Никонович, служил военным врачом, а мать, Муза Алексеевна, была домохозяйкой и воспитывала двух дочерей — старшую Яну и младшую Ларису.

«Моя мама — несостоявшаяся актриса. Она ленинградка, училась в Институте театра, музыки и кино на актерском отделении. Но началась война, блокада, и ей не удалось окончить институт. Она потом вышла замуж за моего отца, который, как в сказке, спас ее во время войны. И так как он был военным, они колесили по стране», — рассказывала Удовиченко.

После окончания службы в Австрии отец перевез семью в Одессу, где Лариса пошла в школу. Девочка с ранних лет тянулась к сцене: занималась художественной гимнастикой и играла в постановках школьного театра, а в девятом классе начала заниматься актерским мастерством в Одесской киностудии.

Первые роли Ларисы Удовиченко

В 1970 году Удовиченко дебютировала в кино — сыграла Людмилу в дипломной работе режиссера Александра Павловского «Счастливый Кукушкин». В следующие два года она снялась еще в двух картинах: социальной драме Константина Жука «Юлька» (1972) и приключенческом фильме Станислава Говорухина «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1973).

После окончания школы юная актриса переехала в Москву и поступила во ВГИК в мастерскую Тамары Макаровой и Сергея Герасимова, где вместе с ней учились будущие звезды советского кинематографа — Александр Сокуров, Павел Чухрай, Карен Шахназаров, Александр Панкратов и Борис Токарев.

Свою первую большую роль в кино Лариса Удовиченко получила еще во время учебы во ВГИКе — Сергей Герасимов снял талантливую студентку в своей драме «Дочки-матери» (1974). В 1976 году, получив диплом, молодая актриса снялась сразу в нескольких картинах, наиболее успешными из которых стали трагикомедия «Трын-трава» и драма «Красное и черное». Следующими заметными работами Удовиченко стали роли в фильме «Перед экзаменом» (1977) и мюзикле «Летучая мышь» (1978).

Роль Маньки-Облигации в карьере Ларисы Удовиченко

Славу и всенародную любовь Ларисе Удовиченко принесла роль Маньки-Облигации в культовой криминальной драме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Изначально она пробовалась на роль возлюбленной Шарапова Вари Синичкиной, но героиня показалась актрисе слишком «правильной», и она сказала Говорухину, что хочет сыграть Маньку-Облигацию.

«Он сначала отказался: «Нет, ты внешне не подходишь. Посмотри на себя — маленькая, лирическая, инфантильная. Какая из тебя проститутка со стажем?!» А потом согласился: «Я подумал: раз ты так хочешь, значит, что-то себе придумала, вот и решил попробовать», — вспоминала Удовиченко.

Впоследствии звезда не раз говорила о том, что считает «Место встречи изменить нельзя» судьбоносным фильмом в своей карьере, а роль Маньки-Облигации — «ролью своей жизни».

Лучшие фильмы Ларисы Удовиченко

Пик популярности Ларисы Удовиченко пришелся на 80-е и 90-е годы. В числе ее самых ярких работ того периода роли в мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), комедиях «Опасно для жизни» (1985) и «Миллион в брачной корзине» (1985), мелодрамах «Женатый холостяк» (1982), «Зимняя вишня» (1985), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) и «Ребенок к ноябрю» (1992), драмах «Собачий пир» (1990) и «Сукины дети» (1990).

В новом тысячелетии фильмография актрисы пополнилась популярными телесериалами — «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (2000), «Подозрение» (2001), «Пан или пропал» (2003), «Женить Казанову» (2009). Еще одной заметной работой звезды стала роль преподавательницы французского языка, по совместительству частного детектива, в серии фильмов по романам Дарьи Донцовой «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (2003–2005).

Всего на счету Удовиченко более 160 ролей в кино. В 1984 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, в 1998-м — народной артистки Российской Федерации, а в апреле 2025 года президент России Владимир Путин наградил Удовиченко орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Театральная карьера Ларисы Удовиченко

В конце 90-х Лариса Удовиченко, которая на тот момент была одной из самых востребованных актрис российского кинематографа, впервые вышла на театральную сцену — сыграла в постановке Виталия Соломина «Сирена и Виктория».

«Я созрела для того, чтобы попробовать сделать первый шаг на сцене. Театральные актеры, снимаясь в кино, чувствуют себя на съемочной площадке как рыба в воде… и при этом все в один голос говорят: «Нет, театр все же — это гораздо интереснее!» И все время я думала: почему он интереснее, что за магия такая — театр?» — делилась артистка.

После успешного дебюта Удовиченко продолжила театральную карьеру. Актриса играла в антрепризах «Кто последний за лю­бовью?» (2002–2011), «Похищение Сабинянинова» (2007–2010), «Женитесь на мне» (2009), «Роза с двойным ароматом» (2012) и других.

Личная жизнь Ларисы Удовиченко

Лариса Удовиченко трижды была замужем. Первый раз она вступила в брак еще будучи студенткой ВГИКа: избранником актрисы стал ее однокурсник, режиссер Александр Панкратов-Белый.

«Она была самой красивой девушкой во всем ВГИКе. И вот однажды сама ко мне подошла и предложила на ней жениться», — рассказывал режиссер в ток-шоу «Пусть говорят».

В том же интервью режиссер признался, что их брак с Удовиченко «продержался» всего несколько дней. И подчеркнув, что актриса не воспринимала их отношения всерьез, так как вышла за него замуж исключительно ради московской прописки.

«Я потратил на свадьбу три с половиной тысячи рублей. Машину можно было купить на такие деньги! Если бы я думал, что брак фиктивный, стал бы тратиться? Ларисе нужна была только прописка, чтобы задержаться в Москве. У нас все было, мы жили вместе», — делился он.

Сама Удовиченко никогда не комментировала свои отношения с Панкратовым-Белым, а во всех интервью называла своим первым мужем режиссера Андрея Эшпая. Они поженились в конце 70-х, но семейная идиллия продлилась недолго. После успеха картины «Место встречи изменить нельзя» карьера Удовиченко пошла в гору, она все чаще пропадала на съемках, что совершенно не устраивало ревнивого Эшпая. Однако «страдал» режиссер недолго — в начале 80-х он ушел от Удовиченко и женился на актрисе Евгении Симоновой.

Третьим мужем актрисы стал музыкант и предприниматель Геннадий Болгарин. На момент знакомства мужчина был женат и воспитывал 13-летнего сына, однако чувства к звезде советского кинематографа взяли верх — и Болгарин ушел из семьи. В 1987 году он женился на Удовиченко, а уже через год у супругов родилась дочь Маша. Этот брак продлился 13 лет и распался из-за пристрастия Болгарина к азартным играм. После очередного крупного проигрыша мужчина сбежал из Москвы, а кредиторы пришли к Удовиченко с требованием вернуть долги мужа. После этого случая артистка сменила замки в московской квартире, выслала супругу-игроману его вещи и подала в суд, где пару заочно развели.

Дочь Удовиченко Мария окончила продюсерский факультет ГИТИСа, вместе с матерью снялась в комедии Максима Воронкова «Шуб-баба Люба» (2000) и уехала из России, чтобы продолжить образование в Европе. По информации из открытых источников, некоторое время она стажировалась в Париже, затем изучала основы модельного бизнеса в Милане, после чего поступила на факультет актерского мастерства в Римскую киношколу. В 2018 году Мария Удовиченко вышла замуж за итальянского джазового музыканта Франческо Криусколи.

Состояние здоровья Ларисы Удовиченко

В начале 2023 года Лариса Удовиченко неудачно упала во время выступления и попала в больницу с компрессионным переломом позвоночника. СМИ писали, что артистка «полностью обездвижена» после сложной операции — и ей предстоит долгая реабилитация, в связи с чем все спектакли и съемки отменены. Однако вскоре звезда вышла на связь и заявила, что чувствует себя отлично, а слухи о ее травме сильно преувеличены.

«С возрастом кости становятся хрупкими, а компрессионный перелом — это когда ты падаешь не на спину, а на пятую точку. Потом случилась операция — почему я должна о ней всем рассказывать? Мои ослабленные кости после остеопороза уже нужно поддерживать, и слава Богу, что мне сделали эту операцию. Уже на второй день после нее я встала и пошла, через три дня меня выписали», — поделилась она с mk.ru.

Где сейчас Лариса Удовиченко

В 2022 году в сети стали распространяться о том, что Лариса Удовиченко якобы уехала из России и обосновалась на Лазурном берегу Франции. Артистка назвала слухи «глупостью» и заверила, что никуда эмигрировать не собирается.

«Даже если бы мне подарили на Лазурном берегу дом и обслугу, я все равно бы туда не переехала. Потому что одно дело красиво проехать на машине вдоль побережья, но совсем другое — жить там постоянно. Скука смертная!» — заявила звезда.

Сегодня Лариса Удовиченко продолжает сниматься в кино и сериалах. В числе свежих работ народной артистки России — роли в сериалах «Спасская» и «Дождь на исходе лета», криминальной драме «Монохром» и продолжении культовой телесаги нулевых «Зимняя вишня 4». Также звезду «Место встречи изменить нельзя» можно увидеть на сцене московского Театра комедии — Удовиченко играет одну из главных ролей в постановке «Старомодная комедия».