Юлия Пересильд призналась, что «промывала мозги» актерам «Слова пацана». Об этом она рассказала в подкасте Dreamcast на платформе VK Видео.

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Актриса Юлия Пересильд хотя и не снималась в нашумевшем сериале «Слово пацана», сопровождала во время съемок дочь, которая исполнила одну из главных ролей. По словам знаменитости, она наставляла молодых актеров и спасала их от звездной болезни, которая могла настигнуть каждого.

Так, во время подкаста она обратилась к актеру Льву Зулькарнаеву.

«Ты это знаешь, Лева. Ты знаешь, сколько я вам мозги промывала. Всей вашей молодой банде. Потому что попасть на "разматывающееся колесо" очень легко. И удержаться на нем в таком столь юном возрасте почти невозможно», - объяснила она.

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