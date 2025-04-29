«Съемочная группа в шоке». Режиссер сериала «Актерище» рассказал о съемках

Фильм о сериале «Актёрище» покажет Kion 4 мая 2025 года – на следующей день после выхода финального эпизода проекта. Об особенностях съемок, курьезных, порой даже опасных, случаях расскажут исполнители главных ролей Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко, а также режиссер Дмитрий Невзоров и актеры Александр Балуев, Никита Касьяненко, Жаргал Бадмацыренов, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев и Алексей Лузин.

© кадр из сериала «Актерище»

Классический «фильм о фильме» снят в формате репортажа со съемок, который для зрителя подготовил блогер-кинокритик Никита Кисляк, герой Антона Лапенко. Он расскажет, как во время одной из сцен Дмитрию Нагиеву пришлось прыгнуть в воду «весьма сомнительного цвета», а также раскроет, какие подмосковные города сыграли роль выдуманного Новолялинска.

Также зритель перенесется на Николину Гору, где расположилась дача Третьякова-старшего в исполнении Александра Балуева.

- У него вполне себе отцовская энергия. Бывает, встречаешься с большим артистом, сразу и с речью что-то происходит. Но есть такие прекрасные большие артисты, как Александр Балуев, с которыми не возникает дистанции, — рассказывает о работе с Балуевым Никита Касьяненко.

Александр Николаевич, в свою очередь, отмечает сходство Касьяненко с молодым Нагиевым:

- Когда увидел его в гримерной, подумал: «Ну, Касьяненко Никита, ничего». А когда он удлинил волосы, надел кепку, я даже как-то подумал, что это Нагиев.

Говоря о самых ярких съемочных моментах, режиссер Дмитрий Невзоров вспомнил сцену с участием Александра Балуева: