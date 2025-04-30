Скончался режиссер остросюжетных триллеров Пак Хи Гон

Ушел из жизни Пак Хи Гон, южнокорейский режиссер, сценарист и продюсер.

© кадр из фильма «Фэншуй»

За карьеру, стартовавшую в начале нулевых, кинематографист поставил шесть картин - драм и остросюжетных проектов. В списке работ постановщика - "Скандал в Инсадоне", "Идеальная игра", "Фэншуй", "Чемпион".

Его последняя лента - триллер о сталкере "Объект преследования" - вышла в 2023-м. Год назад состоялся официальный релиз фильма в России.

По данным OSEN, режиссер скончался сегодня, 30 апреля. Подробности не разглашаются.

Пак Хи Гон родился в 1969 году. Окончил университет по специальности "английская литература". Образование продолжил за границей. Снимал музыкальные клипы.