Режиссер Иван Соснин рассказал о своем фильме «Легенды наших предков»

Семейное кино в жанре фэнтези «Легенды наших предков» Ивана Соснина 1 мая стартует в прокате. «Вечерняя Москва» побеседовала с режиссером.

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— Иван, фильм основан на легендах коренных народов Урала: удмуртов, коми и манси. Среди героев Нюлэсмурт (Антон Кузнецов), Шишига (Наталья Павленкова), Нер-Ойка (Юрий Колокольников). Почему не леший с кикиморой?

— Это моя принципиальная позиция. В последнее время я много снимал в разных регионах России и заметил, как глобализация постепенно стирает уникальность народов. А у нас ведь многокультурная страна. Хочется подсветить разные обычаи, обряды, мифологию. И мы выискивали своих героев. Общались с краеведами, историками, даже с действующими шаманами. Цель была охватить три стихии Урала: лес, воду и горы. Вариантов много, но выбрали этих персонажей. Нюлэсмурт — удмуртский хранитель леса, чуть комедийный, спонтанный. Шишига — своенравная, не особо любит людей за то, что те загрязняют ее водоемы. Ней-Ойка, по поверьям манси, владыка год, защитник своих владений.

— В этом году ваша лента участвовала в программе «Русские премьеры» Московского кинофестиваля. В прошлом ваш «Пришелец» был в его основном конкурсе. Оба проекта довольно скромные и не изобилуют компьютерной графикой, хоть жанр требует. Почему?

— Да, бюджет у нас для сказки небольшой. Но дело не в этом. Просто я не люблю работать с графикой. Предпочитаю, когда костюмы и грим изготовлены прикладным путем, аналоговым способом. Ведь в кинотеатре всегда заметно «нарисованное», и это может разрушить веру в сказку. А тут мы все костюмы подгоняли индивидуально, грим делали по слепкам лиц, ласты — по слепкам ног. Важно, чтобы актер проникся образом и не выходил из него до конца съемок. Поэтому никаких зеленых экранов.

— Вам важны награды? В этом году ваша короткометражка «30 секунд» получила «Золотого орла».

— Я им, конечно, искренне радуюсь. Да и у команды это рождает спортивный интерес. Но в первую очередь для меня важно, чтобы кино увидели зрители.

— Как относитесь к тому, что вас называют «самым добрым режиссером»?

— Это не было моей целью, все получилось интуитивно. Я анализировал, почему фильм за фильмом мои работы вызывают у людей схожие эмоции. И пришел к выводу, что сам я человек рефлексирующий, переживаю, когда смотрю кино. И, начиная разрабатывать сценарии триллеров или ужастиков, или социальной драмы, пытаюсь переложить сюжет на себя, прожить жизнь главного героя. Мне становится не по себе, тяжело на душе. Я не хочу пропускать через себя эту боль. И не хочу проводить через нее зрителей. Пусть лучше люди выходят из кинозалов с легким сердцем.

— С чего для вас начинается работа над проектом?

— Когда как. «Легенды наших предков» зародились, когда я гулял по екатеринбургскому парку с дочкой в коляске и думал, что скоро она вырастет. Значит, пора снимать то, что не стыдно будет ей показать, что даст почву для диалога о ее корнях.

— Вам комфортно работать вместе с женой, продюсером Яной Шмайловой?

— Да. Мы познакомились много лет назад, начинали с рекламы, клипов, потом пришли к короткому и полному метру. Сейчас вся наша жизнь — кино. Но ее удобно планировать. Я говорю с вами, а у Яны рабочая встреча. Зато мы сможем потом выйти куда-то вместе.

— В этом году вам исполнится 35 лет. Какой вывод о жизни для вас важен?

— Самый простой: надо уделять больше времени семье и здоровью. А в профессиональном плане — не бояться рисковать и работать над ошибками.

ДОСЬЕ

Иван Соснин родился 12 ноября 1990 года в Кировграде, Свердловская область. Учился на металлургическом факультете УФУ. Основал компанию Red Pepper Film. Первая короткометражка «Письмо» вышла в 2016 году. В 2019 году лента «Интервью» получила награду «Золотой орел». Полнометражный дебют «Далекие близкие» был в 2022 году. В фильмографии: «Пришелец», «Юг» и др.