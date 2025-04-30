Каким поступком на съемках «Великолепного века» Халит Эргенч возмутил жену

Личная жизнь Халита Эргенча по сей день находится под прицелом фанатов, которые всё ещё пытаются ответить на вопросы: была ли любовь между артистами главных ролей? Действительно ли у жены актёра были поводы для ревности, которую она не скрывала?

© кадр из сериала «Великолепный век»

Особое внимание фанатов притягивает сцена сериала с участием Халита и Мерьем, в которой он смело поцеловал её в губы не по сценарию. Исполнитель роли Сулеймана забыл слова, которые должен был произносить в кадре, но чтобы не портить свой эффектный выход одарил коллегу страстным поцелуем, из-за чего момент очень полюбился публике. Люди говорят, что он вышел живым и милым, ведь неловкость Узерли была заметна, но она не отстранилась от партнёра.

Бергюзар в годы съемок пылала от ревности и даже потребовала, чтобы ей выдали хоть какую-то роль в сериале, чтобы всегда быть рядом с любимым и следить за развитием событий, не позволяя рыжеволосой звезде проекта слишком близко приближаться к её мужу. Даже Эргенч не отрицал повышенной тревожности своей супруги на фоне его экранной влюблённости.

«Моя жена, увидев во время съемок сериала меня вместе с Мерьем, начала плакать», — высказывался он в посте 2018 года.

Как замечают зрители, после замены актрисы на Вахиде Перчин в сериале стало катастрофически мало тёплых и романтичных сцен, где у султана бы блестели глаза. Да и такие дерзкие внеплановые поцелуи он себе больше не позволял.

«Он так играл влюбленного, это было видно. А с ее приходом химия пропала в сериале. Отсюда вопрос: играл ли он или действительно чувствовал?» — пытаются разгадать тайну поклонники.

Однако, несмотря на уход из сериала, любительница зрителей не испортила отношения со своим главным коллегой по сцене. Еще одна провокационная ситуация произошла в 2014-м году, когда актриса вручила «Сулейману» премию от «GQ» «Человек года» демонстративно упав перед ним на колени и изобразив наложницу Александру из гарема, после чего тот «сериально» приподнял её, аккуратно взяв за подбородок. Корель оставалось только наблюдать за действом своего благоверного со стула зрительного зала. Но, кажется, самих актёров на сцене ничего не смущало.