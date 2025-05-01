«Искусство соблазна» и Хабенский: чем сейчас занимается Анна Глаубэ

На счету 34-летней актрисы Анны Глаубэ уже более сорока различных проектов. Зрители могли видеть ее в сериалах «Жизнь по вызову», «Сама виновата?», «Дайте шоу». А в апреле в онлайн-кинотеатре «Иви» состоялась премьера еще одной многосерийной драмы «Искусство соблазна», в которой Анна исполнила одну из главных ролей. В интервью порталу «Страсти» актриса рассказала, мстит ли мужчинам, как ее героиня, ревнует ли ее муж-актер Павел Левкин, а также поделилась впечатлениями от работы с таким мэтром как Константин Хабенский.

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Анна, «Искусство соблазна» — далеко не первый ваш откровенный сериал. До этого были «Жизнь по вызову», «Бывшие». Расскажите, чем вас привлекают такие проекты?

— Сериал «Бывшие» был на заре моей актерской профессии, там у меня была небольшая роль секретаря в институте, так что не могу сказать, что для меня этот сериал в списке откровенных. Да и «Искусство соблазна» «откровенного» несет больше в названии, и вы будете приятно удивлены, как много глубоких психологических тем поднимает этот сериал.

В сериале ваша героиня разоблачает неверных мужей. А вам приходилось сталкиваться с изменами, предательством со стороны любимого человека?

— Нет, мне повезло, или по крайней мере я не в курсе, что мне когда-то изменяли.

Обидчикам предпочитаете мстить или прощать их? Можете ли назвать себя злопамятной женщиной?

— Я вообще не злопамятная. Более того, я стараюсь не обижаться. Обида достаточно незрелое чувство, обижаться могут дети. Взрослый человек просто сделает выводы. Так что не буду мстить. А в зависимости от ситуации подумаю — простить или просто перестать общаться с человеком.

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В сериале ваша героиня, как я поняла, психологически манипулирует мужчинами. В жизни такие навыки применяете?

— Нет. Из меня тот еще «манипулятор». Несмотря на то, что я актриса, в жизни я совсем не умею врать. И в целом стараюсь быть честной по отношению к себе и другим. Поэтому если мне что-то нужно, я просто открыто говорю об этом, не пытаясь изощряться.

Анна, вы сейчас воспитываете маленького сына, а не было мысли, когда стали мамой, отказываться от каких-то скандальных ролей?

— Ну, пока у меня каких-то «скандальных» ролей нет. Да и в целом не понимаю, что значит «скандальная роль». Роль может быть провокационная, неожиданная, а «скандал» у меня ассоциируется с желтой прессой и миром шоу-бизнеса. Любая роль — это любимая работа, любой персонаж имеет и положительные качества, и отрицательные, я люблю всех своих героев. Стараюсь четко разделять свою личную жизнь и свою работу — мне кажется, эти миры никак не должны иметь влияние друг на друга.

Есть ли проект в вашей карьере, о котором жалеете?

— Нет, любой проект — это опыт, благодаря которому я учусь и сейчас нахожусь там, где должна быть.

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Вы как-то признавались, что многие поклонники до сих признаются вам в любви. Муж не ревнует?

— Да, пишут. И мужу тоже пишут поклонницы, но мы спокойно относимся к этому, это часть нашей профессии.

За свою карьеру вы уже сыграли с десятками актеров. Возможно, работа с кем-то оставила особый след в вашей жизни?

— Мне безумно повезло работать с великими артистами — Юрий Стоянов, Александр Панкратов-Черный, Константин Хабенский, Виктория Толстоганова и многие другие. Но вы будете удивлены, единственный из коллег, кто реально повлиял на мою судьбу и был поворотным в моей жизни — это съемочный день в «Универе» с Аней Хилькевич, именно она сказала мне, что мне стоит поверить в себя и попробовать поступить в театральный институт. Я так и сделала и поступила во ВГИК. Возможно, если бы не тот разговор, я бы не давала сейчас это интервью.

Помните работу с Константином Хабенским? Страшно было?

— Не могу сказать, что было страшно, было волнительно. Когда работаешь с такими мастерами сцены, есть дополнительная ответственность не упасть в грязь лицом и не подвести своего мастера из института.

Сейчас вы являетесь очень востребованной актрисой. Столкнулись ли с признаками звездной болезни, когда слава к вам пришла? Если да, как боролись с ней?

— Нет. Да и не могу назвать себя звездой, мне до этого еще работать и работать. Но в любом случае, уверена, со мной такого не случится. Успех, слава — это временная история, нужно всегда об этом помнить. Сегодня на коне ты, завтра кто-то другой. Поэтому так важно оставаться в первую очередь человеком, а уже потом артистом.

Анна, у вас уже огромный спектр ролей на данный момент, но все же есть ли роль, которую вы мечтаете сыграть в ближайшем будущем? Или режиссер, у которого хотите сняться? Можете прямо сейчас обратиться к нему, возможно, прочитает интервью и позовет вас.

— Мне было бы интересно поработать с Анной Пармас, Душаном Глигоровым, Натальей Мещаниновой, Борисом Хлебниковым, да много с кем, если честно, список большой. Я люблю многослойность в ролях, например, как у героини Карины Разумовской в сериале «Трасса», я была бы счастлива поработать над таким материалом. В моей фильмографии нет психологического, детективного триллера, так что давайте я «загадаю себе» главную героиню девушку-детектива, которая распутывает сложный клубок убийств и вскрывает не только тайны других людей, но и потаенные стороны своей личности.

Наш портал называется «Страсти», а что является страстью для вас?

— Моя страсть — это кино и музыка. Я обожаю свою работу, обожаю съемочный процесс. И я не могу жить без музыки. Большую часть своей жизни я отдала этому искусству, сейчас пишу свои авторские песни и начала сольную карьеру. В моей карточке музыканта уже три трека, надеюсь, скоро мы закончим работу над еще одной песней, и я поскорее ее выпущу.