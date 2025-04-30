Умер кинопродюсер Эндрю Карпен

28 апреля, через десять дней после своего 59-летия, скончался Эндрю Карпен, известный продюсер и киноменеджер, основатель Bleecker Street Media.

Карпен умер в Коннектикуте, пишет Variety со ссылкой на заявление коллег продюсера. Причиной смерти стала глиобластома, опухоль, убившая Жанну Фриске и Анастасию Заворотнюк.

За карьеру Эндрю Карпен курировал 75 картин, включая "Трамбо" и "Капитана Фантастик", которые получили номинации на премию "Оскар" - за игру Брайана Крэнстона и Вигго Мортенсена.

В его списке также - "Свадебный банкет", "Великолепная четверка", "Возвращение Одиссея", "Лохматые предки", "Суровая правда", "Отрицание".

Карпен начал свою карьеру в индустрии в Miramax Films, где занимал должность старшего вице-президента.