Актриса Анна Каменкова призналась, что Смоктуновский помог ее карьере

Газета.Ru

1 мая на платформе Kion состоится премьера сериала «Солдатская мать», в центре сюжета которого история простой русской женщины Ефросиньи Семеновой, чьи девять сыновей погибли во время Второй мировой войны. Режиссером проекта выступил Давид Дадунашвили, а главную роль сыграла заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова. В интервью «Газете.Ru» актриса рассказала, как готовилась к роли Ефросиньи, поделилась воспоминаниями о работе с мэтрами советского кинематографа, порассуждала о возрастных стереотипах в индустрии, а также объяснила, почему пока не готова на эксперименты с искусственным интеллектом.

«Солдатская матерь» и работа со Смоктуновским: как живет Анна Каменкова
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Анна Семеновна, расскажите о вашей новой работе, роли в сериале «Солдатская мать». В анонсе вы признались, что сначала было страшно — настолько сильная история звучит в этом проекте. Что помогло вам справиться со страхом?

— Помогла работа. Знаете, глаза боятся, руки делают. Надо было работать, делать что-то. Не спать ночи, думать, пробовать. Не знаю, насколько выразительно у меня все это получилось. Будет понятно только тогда, когда картина будет готова и когда ее будут смотреть.

Ваша героиня — собирательный образ, но в то же время она кажется очень живой, настоящей. Случалось ли вам встречать таких женщин в реальной жизни?

— В реальной жизни — нет. Только по фильмам, книгам, воспоминаниям других людей.

Этот проект посвящен матерям. В одном из интервью вы рассказывали о своей маме, о том, какой преданной, терпеливой и любящей она была. Отозвалась ли вам героиня Ефросиньи через призму этих личных воспоминаний?

— Нет. Моя мама была таким светлым, солнечным человеком. И я потеряла ее так рано. Слишком рано. Поэтому у меня просто стоит этот светлый образ — и все.

В анонсе вы также говорили о теплой и заботливой атмосфере на площадке. Насколько важно для актера это «ощущение плеча» в таких эмоционально насыщенных проектах?

— Невероятно важно! И надо сказать, что сегодня это становится большой редкостью. Все на бегу, все впопыхах — другие темы, в которые и не нужно особо «вкладывать». А тут, как мне показалось, все были подключены к этой великой теме. Все без исключения. Я чувствовала не просто поддержку, а какое-то единение, братство. Это очень важно. И, конечно, все идет от главных людей — от режиссера Давида, от оператора Димы. Потому что ничего не делалось впрок — все думали, искали, придумывали что-то свое, живое, настоящее. А актеры, как только они надевали одежду того времени, сразу становились будто бы людьми оттуда. Молодые ребята, совсем юные — а как-то сразу превращались в тех самых. Береточка на девочке, чулочки на резиночке, немыслимые туфли… Все это из того времени. И у них в глазах — боль. Настоящая. Мне кажется, эта память работает через поколения.

Это часть нас, нашей истории, независимо от того, сколько нам лет.

— Знаете, иногда кажется, что все забыто, никому не нужно. Мы заняты своими делами. Но как только погружаешься туда, понимаешь: все живо, все работает, все откликается.

Вы впервые оказались на съемочной площадке пятилетней девочкой. Каким было это первое соприкосновение с кино?

— О, я вспоминаю это с улыбкой. Это была настоящая сказка. Маленький ребенок попадает в кино, на площадку — и там все наполнено любовью. Ко мне — как к ребенку, ко всему происходящему. Помню, как нужно было снять сцену с корзинкой земляники — и вся съемочная группа пошла в лес собирать ягоды! Каждый хотел чем-то порадовать, как-то помочь… Это тоже было про любовь. Про внимание. А режиссер — Лев Владимирович Голуб — он был уникальным. Я не знаю, кто еще так тонко умел работать с детьми.

Правда, что вы попали на съемочную площадку картины «Девочка ищет отца» случайно?

— Абсолютно! Такая счастливая случайность.

А можете себе представить, как могла бы сложиться ваша жизнь, если бы не эта счастливая случайность?

— Не знаю. Правда, даже представить не могу. Конечно, все случай. Но иногда ты соответствуешь случаю — и он твой. А иногда проходишь мимо, не замечаешь. А тут все как-то совпало. Хотя и тогда не все было просто. Героине должно было быть семь–восемь лет, а мне было всего пять. Они, по сути, рискнули. А ребенок в пять лет — он ведь уже самостоятельный. Вот смотрю сейчас на внука, ему почти четыре, и у него уже своя жизнь. Эти взрослые примочки, его совершенно не интересуют. Если он хочет что-то — у него на это своя логика, своя правда. Так же и я. Меня привезли на пробы в Минск, построили в большом павильоне шалаш, мы что-то репетировали. А потом начали ставить свет — тогда это занимало много времени. Я устала ждать и тихо ушла — просто пошла гулять по студии. Вся группа бегала, искала меня, а я бродила по этажам и коридорам одна. Это сейчас мы себе такого не можем позволить: надо сидеть, ждать. А тогда все было по-другому. Хотя, честно сказать, и сейчас в кино мы все время ждем. Просто раньше ждали долго, а теперь все бегом-бегом-бегом.

За годы карьеры вы сыграли десятки запоминающихся ролей в больших проектах — от «Молодой жены» до «Софьи Петровны». Есть ли роль, которую вы до сих пор считаете своей самой личной?

— Они все очень личные. Но я не про последние десять лет — там в основном проходные роли. Потому что сейчас пишут в первую очередь на молодых актрис, и это правильно. А для зрелых, тем более возрастных, такие роли — большая редкость. Мне вот очень повезло с Ефросиньей — в 72 года получить такую роль! Это невероятно, такое почти не случается, крайне редкий случай. А все, что было до, — и «Солнечный ветер», и «Поздняя любовь»… Это все очень дорого. Там же какие встречи были! Со Смоктуновским, с Джигарханяном, с Янковским, с Костолевским, с Шакуровым… Это же просто безумие! С Поповым, с Марковым… Невероятно. Поэтому, да — все личное, все близкое. Для зрителя — это полтора часа кино. А для нас, актеров, это кусок жизни, моей жизни, понимаете? Тут вопрос в другом — что удалось лучше, а что хуже? Как и зритель — кто-то запомнил одно, кто-то другое. Мне вот казалось, что «Детство Темы» прошло незаметно, сняли и сняли. А потом вдруг столько писем, столько песен, столько отзывов, я даже не ожидала. Это же важно. Я вообще старалась работать только тогда, когда что-то внутри кольнет. Когда попало. Если чувствую, что мое, тогда, да, иду. А если не попало — стараюсь отказаться.

Часто вы отказываетесь от ролей?

— Раньше — очень часто. У меня же был театр, а театр — это репетиции, спектакли. Был период, когда я играла по 25 спектаклей в месяц! Сейчас думаю: «Боже, как я это делала? Это же невозможно, просто нереально!» Я тогда практически жила в поезде. «Красная стрела» была моей гостиницей: утром — репетиция, вечером — спектакль, ночью — поезд. Приезжаешь — и сразу на съемку. Потом опять в поезд. И снова репетиция. И снова спектакль. И я сама себе сейчас не верю — неужели это была я? Я смотрю на молодых — они по три проекта в месяц снимают, бегают с утра до ночи… И думаю: «Как же они это выдерживают?» А потом вспоминаю — я же тоже как-то это все проходила. По-другому, но проходила.

Да, в молодости энергии побольше — можно и поспать в поезде, и не поесть вовремя…

— Конечно. И энергии больше, и эмоции ярче и мощнее. А с возрастом все внутри, все глубже, сдержаннее. Пожилые же редко открываются — если только рану расковырять или память что-то всколыхнет. А так — тишина, глубина. С виду человек спокойный, но там… Там целый океан.

Вы упомянули своих партнеров по съемкам, легенд советского кино. А кто из современных молодых актеров вызывает у вас восхищение? Кто, по-вашему, может стать звездой такой же величины?

— Пока я таких не вижу. Может, я не права, может, у меня слишком высокие планки из-за тех, с кем я работала. Наверняка такие актеры сегодня есть. Может, просто это я не поняла, не увидела, не распознала. Или вообще ничего не понимаю уже (смеется).

Какие воспоминания у вас остались от работы со Смоктуновским, Невинным и другими великими артистами?

— Да я тряслась просто! Только пришла в театр, а там — Броневой, Дуров, Казаков, Николай Николаевич Боков, Ольга Михайловна Яковлева, Ольга Остроумова… Вот такой уровень! Первые спектакли меня просто трясло, но потом привыкла, втянулась. Ко мне все были очень доброжелательны, я старалась работать по делу и как-то встроилась. В кино я попала позже, лет в 25. До этого пробовалась, пробовалась, а мне все говорили: «Хорошие пробы, но будет сниматься другая». Я уже смирилась, думаю — да и ладно, у меня театр прекрасный. А потом Леонид Исаакович Менакер утвердил меня. Он для меня как крестный отец в кино — меня увидел. Помню, Гена Сайфулин говорит: «Я не понимаю, почему тебя в кино не снимают». А я ему: «Не знаю, видать, мордой не вышла». Мне до сих пор кажется, что я не… как это говорят?

Киногеничная?

— Камера меня не очень любит. Но если оператор ко мне хорошо относится, он может снять хорошо. А сейчас операторы в основном случайные люди, неплохие, и, наверное, они хорошо ко мне относятся, но не более того. Смотришь потом и думаешь: «Господи, какой кошмар, неужели это я?» Но вернемся к великим актерам. Иннокентий Михайлович [Смоктуновский] — он был уникальный, потрясающий партнер. Я во всех передачах рассказывала, как он реплики из-за кадра подавал — не просто кидал текст, а жил с тобой сцену. Помогал изо всех сил, чтобы ты сыграла лучше. Это же уникально совершенно! Это признак хорошего, настоящего актера. А бывают и такие, кто из-за кадра через губу швырнет тебе реплику. Это другой вариант. А те — настоящие, они внимательные. Даже если ты ничего не сказал, но у тебя что-то не так на душе — они это чувствуют. И подойдут: «Ань, что случилось? У тебя все в порядке?» Потому что они видят насквозь.

Природная чуткость?

— Да, такие актеры. Или вот Армен Борисович [Джигарханян] — настоящий мудрец. Сколько он мне тогда дал… Я ведь совсем зеленая была, сопля. А он — глыба! Помню, мы вместе возвращались из Киева в Москву — и всю ночь с ним просидели и проговорили в купе. Представляете? Такой артист — и говорит со мной, малявкой, о жизни, о кино, о театре, об искусстве! А я только кивала, открыв рот. И после этого появилась какая-то уверенность, окрыленность. А сейчас? Сейчас ни у кого времени нет. Даже я, пожилая уже тетка, когда с кем-то говорю, чувствую, что нет времени. У кого-то, может, и есть желание поговорить, но времени нет. Все происходит быстро-быстро.

Но среди ваших свежих киноработ тоже есть очень успешные проекты, например, «Медиатор» и «Тест на беременность». Вы отлично перевоплощаетесь в матерей…

— Ну, а кого же мне еще играть? Уже бабушек предлагают, конечно. Матерей-то мы уже прошли (смеется).

В одном из интервью вы рассказывали про свой непростой путь к материнству. Вы так тепло говорили о сыне, о ваших с ним отношениях. Какой вы были мамой, когда он был маленьким? И что значит для вас материнство сейчас, когда сын уже взрослый?

— В любом возрасте — с самого начала и до сегодняшнего дня — это счастье. Вот что я могу сказать. Счастье. Просто это нужно понимать, ценить и любить. Это, может, звучит очень общо, но это правда. Уважать его, его мнение, его настроение… И все.

Для многих зрителей, и для меня тоже, вы не только «киномать», но и голос мирового кинематографа, ведь в 90-х вашим голосом говорили Катрин Денев, Уитни Хьюстон, Джоди Фостер…

— Ой, спасибо.

Во многих странах иностранные фильмы смотрят в оригинале, с субтитрами. В России такой практики мало, и некоторые киноманы видят в этом проблему, считая, что дубляж и переозвучка меняют оригинальную интонацию, а порой — и характер персонажей. Вы — как человек с колоссальным опытом в дубляже — как к этому относитесь? Предпочитаете смотреть иностранные фильмы в озвучке или в оригинале?

— Я всегда смотрю в озвучке, но только если она хорошая. А у нас очень сильная школа, потрясающие артисты — и те, кто работает на дубляже, и те, кто в закадровом переводе. Все они очень тонкие, глубокие актеры. Раньше мы работали «в тени» — никто не знал ни наших имен, ни наших лиц, а сегодня имена актеров дубляжа легко найти в сети.

Вам нравилась эта работа?

— Я очень люблю эту работу. Мне говорили: «Зачем тебе дубляж? У тебя же театр!» А я люблю. Это волшебство: когда ты чувствуешь героиню, ловишь ее интонацию, сливаешься с ней — невероятное удовольствие. И на дубляже я тоже работала с великими: Евгений Весник, Сева Ларионов, Саша Белявский… Это невероятные люди, невероятные артисты! Такие мощные фигуры!

Сегодня вы продолжаете работать в дубляже?

— Сейчас редко. Просто не успеваю, не догоняю. Все стало в шесть раз быстрее. А раньше — фильм посмотрим, потом «колечко» крутим, потом укладка. И пишем — стоим у микрофона всей компанией. Шесть человек в кадре — шесть у микрофона. И бегаем: кто на крупный план, кто в сторону. Целый танец! Взрослые люди — и что-то пляшут. Это было потрясающе интересно! А сейчас ты приходишь один. Кино не видел, героиню видишь в первый раз. Если что-то не дотянул — компьютер доделает. И кайфа от такого «сотворчества» уже мало. Но молодые работают прекрасно, есть просто изумительные работы. Другое дело — работа на закадровом переводе, когда работают два человека, он и она. Слышно и героев, и закадровый текст. И если они начинают еще и играть, вот тут меня начинает трясти, и я выключаю. Потому что не надо играть. Если ты переводишь, ты должен журчать так, чтобы у зрителя создавалось ощущение, что он сам переводит. Что в голове у него идет перевод, а он смотрит и слышит игру настоящего актера.

Это как раз то, от чего страдают киноманы…

— Именно. Там есть свои тонкости, свои хитрости, и старая гвардия их знает и умеет делать. Например, можно на закадровом переводе чуть «отпустить» актера, чтобы он сказал пару слов, и только потом ты вступаешь. Тогда все смыкается. А если прямо поверх говоришь, получается мешанина. Тут звукорежиссер должен быть внимательный, тонкий. Это все невероятно тяжело. В 90-х я действительно пахала с утра до ночи. Мозг вскипал: наушники, экран, тьма, текст — напряжение колоссальное. Были моменты, когда просто истерика. А кажется — сидят, болтают. Нет. Это адски сложно, особенно если делать хорошо.

Вы сказали, что раньше кино снимали иначе, а сейчас все стало «быстро-быстро». Вам — как актрисе старой школы — нравится сегодняшний подход к профессии? Или «раньше было лучше»?

— Мне нравится, просто я не успеваю. Нет времени, чтобы с ролью посидеть, подумать, в сцену загрузиться. Может, молодые успевают, а я не успеваю. Это не хорошо и не плохо, просто иначе. Нужно быть мобильнее, быстрее… Хотя в тех же массовых сериалах ничего и не надо, их и надо снимать бегом и весело. А вот в серьезных вещах нужно время. Вот, например, в «Солдатской матери» была одна сцена, которую мы сняли очень быстро, потому что солнце уходило. Я осталась недовольна, расстроилась безумно. Уезжала с площадки и говорю Давиду: «Это плохо. Раньше бы пересняли». А он: «Мы переснимем». Я про себя думаю: «Конечно, не переснимут, это же нереально при таких скоростях». И вдруг спустя несколько дней Давид говорит мне: «Поехали, переснимем». У меня аж мурашки по телу пошли! А сцена трагическая, я к ней уже и не готовилась, была уверена, что не будут переснимать. И вот мы едем, а я судорожно вспоминаю все, настраиваюсь… Мы сняли ее одним дублем, за что я невероятно благодарна. Так что — все можно сделать так, как делали раньше, понимаете?

Получается, все зависит от команды?

— Конечно! Другой бы сказал: «Да ладно, все нормально. Поплакала — и прекрасно, пойдет». А здесь — нет. Вот она, солидарность. Был еще один потрясающий момент: мы снимали зимний проход, очень трагичный по сюжету, но уже договорились, что не будем рыдать и валяться по полям. Просто длинный, красивый, зимний проход. «Мотор!», — и я пошла. Иду, загруженная своими мыслями, и вдруг Митя, наш оператор, говорит: «Посмотри». А я, в отличие от многих других актеров, обычно не смотрю отснятый материал. Но тут посмотрела: я иду, небо совершенно чистое, вдруг начинает идти мелкий снег, потом он становится крупнее, и вот уже хлопья валят с неба. И все это в одном дубле. Как это объяснить? Только как чудо. Как будто Господь помогал нам. Говорю Мите: «Ну, скажут потом, что ассистенты хорошо поработали, снег насыпали. Никто же не поверит, что это было наяву».

«Газета.Ru» подтвердит! Анна Семеновна, в начале нашей беседы вы сказали, что «хорошие артистки вашего возраста сейчас не нужны». Как вы думаете, с чем это связано — с изменением интересов зрителя, с общими тенденциями индустрии или, может быть, с возрастными стереотипами, которые пока сложно преодолеть?

— Я думаю, это общая тенденция. Предлагают персонажей, которые пекут пирожки, гладят рубашки и вздыхают — все. На этом история заканчивается.

Так себе драматургия…

— Причем порой даже смешно: открываю сценарий — те же имена, те же текстовые повороты, как будто один шаблон с разными фамилиями. На Западе снимают про стариков, но тоже редко. Другой вопрос, что это мало кому интересно. Кому интересно смотреть про стариков?

То есть все «танцуют» от интересов зрителя?

— Я считаю, что это совершенно нормальная история, потому что зритель хочет смотреть истории любви, смотреть на молодых. Хотя гениальную, на мой взгляд, историю сделал Юрий Грымов. Он мне позвонил и сказал: «Я хочу вам предложить роль Маши в «Трех сестрах». Я говорю: «Юрий, Маше 25, а мне 60». А он отвечает: «Я знаю, давайте встретимся». Мы встретились, поговорили, и я поняла, что это супер! Он собрал великолепную возрастную команду: Александр Балуев, Максим Суханов, Мила Полякова, Ира Мазуркевич… И снял кино. Я все время во всех интервью рассказываю, что когда Маша в 25 лет говорит: «Кончена жизнь, жизнь кончена», я думаю — ну да. А когда баба в 60 лет такое говорит — для меня это достовернее, правдивее, драматичнее. Поэтому, да, кто-то придумывает такие ходы для возрастных актеров.

А если представить, что вам вдруг предложили снова сыграть 20-летнюю героиню, но с помощью грима и технологий искусственного интеллекта. Согласились бы на такой эксперимент?

— Нет, конечно. 20-летних должны играть 20-летние. И только так. Все равно все вылезает — голос, манеры, темпы, интонации. Поэтому не надо обманываться. Обманывать всегда плохо.

То есть современные технологии в кино вам пока не очень близки?

— Пока так. Может быть, если они придумают еще какие-нибудь фокусы с технологиями… Допустим, какое-то мистическое кино, и я превращалась бы в нем сначала в комету, из кометы в Снежную королеву, а потом обратно в бабушку. Так это пожалуйста.

Актеры
Молодая жена
Тест на беременность
Лев Голуб
Евгений Весник
Леонид Менакер
Ольга Яковлева
Максим Суханов
Анна Каменкова
ДЖОДИ ФОСТЕР
Юрий Грымов
Ольга Остроумова
Уитни Хьюстон
Александр Балуев
Катрин Денев