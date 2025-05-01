Кит Харингтон вспомнил «унизительные» подсказки Беллы Рамзи

Исполнительница роли Лилианы Мормонт в сериале «Игра престолов» Белла Рамзи в совместном интервью с Китом Харингтоном (Джон Сноу) вспомнила, как подсказывала ему реплики во время съёмок.

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В 11 лет девушка думала, что коллега забыл текст, и просто пыталась ему помочь.

«Теперь я думаю: "Боже мой, как ужасно". Но в тот момент это казалось совершенно невинным: "Кит не справляется со своей репликой, и я знаю это, так что я просто произношу её вслух"».

В свою очередь, Кит отметил, что эти подсказки не раздражали его, а лишь заставили задуматься о собственной подготовке.