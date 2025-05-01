Умер Рафис Исмаилов, известный по фильму "Стамбульский рейс"

Ушел из жизни Рафис Исмаилов, народный художник и народный артист Азербайджана, лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР, член Союза кинематографистов республики. Исмаилов - кинохудожник, иллюстратор, режиссер, сценарист и декоратор.

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Рафис Исмаилов родился 30 марта 1939 года в Баку. С 1958 года обучался в Азербайджанском государственном художественном училище. После его окончания поступил на киностудию "Азербайджанфильм", где в качестве ассистента художника-постановщика работал на фильмах "Непокоренный батальон", "Через горный лес", "Жизнь - хорошая штука, брат".

В 1966-м поступил во ВГИК. Еще студентом четвертого курса был приглашен художником-постановщиком на полнометражный фильм-концерт "Поет Муслим Магомаев". Картина, вышедшая на экран в 1971 году, стала полноценным дебютом в творческой кинобиографии художника.

В списке артиста - свыше сорока лент: "Бухта радости", "Мужчина в доме", "Рыцари черного озера", "В семнадцать мальчишеских лет", "Стамбульский рейс". Исмайлов немало сделал и для анимации, он - создатель нескольких десятков мультфильмов, а также режиссер и соавтор работ "Ода", "Подкоп", "Торпаг" и других.

Многие из фильмов и спектаклей, оформленных Рафисом Исмайловым, вошли в золотой фонд азербайджанского искусства. Известен как иллюстратор произведений азербайджанской и зарубежной литературы.

О кончине разнопланового мастера сообщил портал Baku со ссылкой на его коллег.