Вы будете в шоке, но они – родственники. 8 русских актерских династий. Как актерские гены передаются по наследству

runews24.ru

Семейные профессиональные традиции — дело обычное, кто-то перенимает бизнес родителей, а кто-то — профессию. Так, например, происходит и в актёрской среде, когда дети и внуки довольно часто тоже становятся артистами. Другой вопрос в том, насколько достойно они будут продолжать дело своих звездных предков... Сегодня расскажем о восьми известных российских актёрских династиях, чьи представители появлялись и продолжают появляться на экранах с разницей в поколение и даже больше. Читайте далее, чтобы узнать все подробности...

Вы удивитесь, но они – родственники: восемь русских актерских династий
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Мироновы

Андрей Миронов стал одной из самых узнаваемых фигур советского кино. Он сыграл в десятках фильмов, многие из которых стали классикой. Мало кто знает, но его судьба была связана с киношным искусством ещё задолго до его рождения. Его мать, Мария Миронова, работала актрисой, снималась в кино и выступала на сцене. Отец — Александр Менакер — тоже был артистом, но больше специализировался на эстраде.

Изначально Андрей носил фамилию отца, но позже семья приняла решение сменить её на фамилию матери. Это произошло уже в школьные годы. В двадцать лет он дебютировал в кино в фильме «А если это любовь?», и с этого момента его имя стало всё чаще мелькать в титрах.

В браке с Екатериной Градовой у Андрея Миронова родилась дочь Мария. В кино она впервые появилась ещё в детстве, сыграв в экранизации «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна». А уже во взрослом возрасте актриса вернулась на экран с ролью в фильме «Русский бунт» (2000). Сейчас в её фильмографии — более полусотни работ, включая «Ночной дозор», «Холоп», «Салют-7» и «Олигарх».

Ефремовы

Олег Ефремов прошёл длинный путь — от недооценённого студента МХАТ до главного режиссёра этой студии. На экране он появился в середине 50-х и быстро стал узнаваем благодаря ролям в таких фильмах, как «Берегись автомобиля» и «Три тополя на Плющихе».

Сын Олега Ефремова от третьего брака, Михаил, тоже пошёл по стопам отца. В юности он не только играл, но и появлялся на съёмочной площадке вместе с отцом. В дальнейшем Михаил стал одним из самых востребованных актёров страны, пока не случилась трагическая история с ДТП, повлиявшая на его карьеру и личную жизнь.

Семейная традиция, тем не менее, продолжилась. Старший сын Михаила — Никита Ефремов — активно снимается и уже завоевал популярность. Среди его работ — сериалы «Восьмидесятые», «Фишер», «Нулевой пациент» и фильм «Полет».

Янковские

Олег Янковский и его братья не были выходцами из артистической семьи, но интерес к литературе, подогреваемый домашней библиотекой, сыграл свою роль. Свою первую крупную роль Олег получил в фильме «Щит и меч». Далее были «Тот самый Мюнхгаузен» и «Мой ласковый и нежный зверь».

Сын Олега Янковского — Филипп — появился на экране ещё ребёнком, в картине «Зеркало». В зрелом возрасте он начал активно работать в кино и режиссуре. А вот его сын Иван стал более заметной фигурой в новом российском кино. С конца 2010-х он снялся в таких проектах, как «Слово пацана», «Текст», «Союз спасения» и «Фишер». Также в профессии и его сестра — Елизавета Янковская.

Бондарчуки

Сергей Бондарчук известен не только как актёр, но и как великолепный режиссёр. В свое время выход его фильма «Война и мир» стало знаковым событием не только в СССР, но и за рубежом. Режиссёр с мировым именем был женат трижды, и от каждого брака у него были дети. Старший сын — Алексей — выбрал академическую карьеру. Дочь от второго брака, Наталья, активно снималась в кино, среди её работ — «Солярис» и «Пушкин. Последняя дуэль».

Однако наиболее успешным стал младший сын — Фёдор Бондарчук. Помимо актёрской работы, он также активно занимается режиссурой и продюсированием. В его арсенале — знаменитые фильмы «9 рота», «Обитаемый остров» и множество других проектов. Сын ФёдораСергей — также начал строить карьеру в кино.

Племянник Фёдора — Константин Крюков (сын Алены Бондарчук) — также стал заметной фигурой на экране, снявшись в «9 роте», «Хитровке» и «Жаре».

Ильины

Основателем династии считается Адольф Ильин — актёр, снявшийся в «Королеве бензоколонки» и «Шерлоке Холмсе». Его сыновья — Владимир и Александр — продолжили династию, став известными артистами. Владимир прославился в «Королеве Марго» и «Аварии — дочери мента», Александр — в «Кухне» и «Легенде о Коловрате».

Дети Александра Ильина также связали свою жизнь с кино. Сын от первого брака — Илья — стал актёром, но известности не добился. От второго брака родились Алексей и Александр. Алексей также работает в кино, но без ярких ролей, тогда как Александр Ильин младший стал популярным после роли в сериале «Интерны». Кроме того, он решил попробовать себя в музыке: сегодня он является вокалистом группы «План Ломоносова».

Боярские

Еще одна знаменитая династия, в которой профессия актеров передается по наследству. Так, Михаил Боярский родился в семье артистов: его отец Сергей Боярский и мать Екатерина Мелентьева оба были связаны с театром и кино. С детства Михаил видел, как выглядит актёрская профессия, и не удивительно, что он решил идти тем же путём. После роли Д’Артаньяна его карьера пошла вверх.

У Михаила и Ларисы Луппиан — двое детей. Сын выбрал другой путь, а вот дочь, Елизавета Боярская, стала продолжательницей традиции. Она активно снимается, среди её работ — «Адмирал», «Пять невест», «Цикады» и «Ирония судьбы. Продолжение». Елизавета замужем за актёром Максимом Матвеевым, и у пары двое детей.

Носики

Братья Владимир и Александр Носик родились в обычной семье, но оба впоследствии выбрали актёрскую профессию. У каждого из них десятки работ, иногда они снимались вместе. Владимир был женат на актрисе Лие Ахеджаковой, но детей у пары не было. Во втором браке родился сын Александр, которого зрители знают по сериалам «Спецназ», «Боец» и «Возвращение Мухтара».

У Александра Носика трое детей. Старший сын Тимофей, к сожалению, трагически погиб во время съёмок в печально известном Кармадонском ущелье, вместе с Сергеем Бодровым младшим. Дело всей жизни продолжили дочери-близнецы Екатерина и Дарья: они тоже стали актрисами и часто снимаются вместе.

Лазаревы

Александр Лазарев-старший играл в театре и кино, участвовал в фильмах «Хождение по мукам» и «Мелочи жизни». Его жена Светлана Немоляева тоже актриса. В семье родился сын Александр, который с детства видел закулисье, что, конечно же, отразилось на его жизни.

Свою карьеру Лазарев-младший начал в 1980-х. Он активно снимался в 2000-х, появлялся в «Сыщиках», «Адмирале» и «Тайнах дворцовых переворотов». Его дочь Полина тоже с раннего возраста начала играть в кино, появлялась в проектах с участием отца и бабушки, в том числе в сериале «Дипломат».

Актеры
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
Сыщик
Обитаемый остров
Тот самый Мюнхгаузен
Олигарх
9 Рота
Поли
Солярис
Берегись автомобиля
Три тополя на плющихе
Пять невест
Боец
Легенда о Коловрате
Жара
Поля
Шерлок Холмс
Зеркала
Кухня
Салют-7
Елизавета Янковская
Екатерина Мелентьева
Адольф Ильин
Александр Менакер
Алена Бондарчук
Лариса Луппиан
Шерлок Холмс
Сергей Бодров
Никита Ефремов
Олег Янковский
Александр Носик
Александр Ильин
Мария Миронова
Сергей Бондарчук
Михаил Боярский
Константин Крюков
Сергей Боярский
Андрей Миронов
Федор Бондарчук
Светлана Немоляева
Олег Ефремов
Максим Матвеев
Елизавета Боярская
Российские актеры
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