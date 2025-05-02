Вы удивитесь, но они – родственники: восемь русских актерских династий

Семейные профессиональные традиции — дело обычное, кто-то перенимает бизнес родителей, а кто-то — профессию. Так, например, происходит и в актёрской среде, когда дети и внуки довольно часто тоже становятся артистами. Другой вопрос в том, насколько достойно они будут продолжать дело своих звездных предков... Сегодня расскажем о восьми известных российских актёрских династиях, чьи представители появлялись и продолжают появляться на экранах с разницей в поколение и даже больше. Читайте далее, чтобы узнать все подробности...

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Мироновы

Андрей Миронов стал одной из самых узнаваемых фигур советского кино. Он сыграл в десятках фильмов, многие из которых стали классикой. Мало кто знает, но его судьба была связана с киношным искусством ещё задолго до его рождения. Его мать, Мария Миронова, работала актрисой, снималась в кино и выступала на сцене. Отец — Александр Менакер — тоже был артистом, но больше специализировался на эстраде.

Изначально Андрей носил фамилию отца, но позже семья приняла решение сменить её на фамилию матери. Это произошло уже в школьные годы. В двадцать лет он дебютировал в кино в фильме «А если это любовь?», и с этого момента его имя стало всё чаще мелькать в титрах.

В браке с Екатериной Градовой у Андрея Миронова родилась дочь Мария. В кино она впервые появилась ещё в детстве, сыграв в экранизации «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна». А уже во взрослом возрасте актриса вернулась на экран с ролью в фильме «Русский бунт» (2000). Сейчас в её фильмографии — более полусотни работ, включая «Ночной дозор», «Холоп», «Салют-7» и «Олигарх».

Ефремовы

Олег Ефремов прошёл длинный путь — от недооценённого студента МХАТ до главного режиссёра этой студии. На экране он появился в середине 50-х и быстро стал узнаваем благодаря ролям в таких фильмах, как «Берегись автомобиля» и «Три тополя на Плющихе».

Сын Олега Ефремова от третьего брака, Михаил, тоже пошёл по стопам отца. В юности он не только играл, но и появлялся на съёмочной площадке вместе с отцом. В дальнейшем Михаил стал одним из самых востребованных актёров страны, пока не случилась трагическая история с ДТП, повлиявшая на его карьеру и личную жизнь.

Семейная традиция, тем не менее, продолжилась. Старший сын Михаила — Никита Ефремов — активно снимается и уже завоевал популярность. Среди его работ — сериалы «Восьмидесятые», «Фишер», «Нулевой пациент» и фильм «Полет».

Янковские

Олег Янковский и его братья не были выходцами из артистической семьи, но интерес к литературе, подогреваемый домашней библиотекой, сыграл свою роль. Свою первую крупную роль Олег получил в фильме «Щит и меч». Далее были «Тот самый Мюнхгаузен» и «Мой ласковый и нежный зверь».

Сын Олега Янковского — Филипп — появился на экране ещё ребёнком, в картине «Зеркало». В зрелом возрасте он начал активно работать в кино и режиссуре. А вот его сын Иван стал более заметной фигурой в новом российском кино. С конца 2010-х он снялся в таких проектах, как «Слово пацана», «Текст», «Союз спасения» и «Фишер». Также в профессии и его сестра — Елизавета Янковская.

Бондарчуки

Сергей Бондарчук известен не только как актёр, но и как великолепный режиссёр. В свое время выход его фильма «Война и мир» стало знаковым событием не только в СССР, но и за рубежом. Режиссёр с мировым именем был женат трижды, и от каждого брака у него были дети. Старший сын — Алексей — выбрал академическую карьеру. Дочь от второго брака, Наталья, активно снималась в кино, среди её работ — «Солярис» и «Пушкин. Последняя дуэль».

Однако наиболее успешным стал младший сын — Фёдор Бондарчук. Помимо актёрской работы, он также активно занимается режиссурой и продюсированием. В его арсенале — знаменитые фильмы «9 рота», «Обитаемый остров» и множество других проектов. Сын Фёдора — Сергей — также начал строить карьеру в кино.

Племянник Фёдора — Константин Крюков (сын Алены Бондарчук) — также стал заметной фигурой на экране, снявшись в «9 роте», «Хитровке» и «Жаре».

Ильины

Основателем династии считается Адольф Ильин — актёр, снявшийся в «Королеве бензоколонки» и «Шерлоке Холмсе». Его сыновья — Владимир и Александр — продолжили династию, став известными артистами. Владимир прославился в «Королеве Марго» и «Аварии — дочери мента», Александр — в «Кухне» и «Легенде о Коловрате».

Дети Александра Ильина также связали свою жизнь с кино. Сын от первого брака — Илья — стал актёром, но известности не добился. От второго брака родились Алексей и Александр. Алексей также работает в кино, но без ярких ролей, тогда как Александр Ильин младший стал популярным после роли в сериале «Интерны». Кроме того, он решил попробовать себя в музыке: сегодня он является вокалистом группы «План Ломоносова».

Боярские

Еще одна знаменитая династия, в которой профессия актеров передается по наследству. Так, Михаил Боярский родился в семье артистов: его отец Сергей Боярский и мать Екатерина Мелентьева оба были связаны с театром и кино. С детства Михаил видел, как выглядит актёрская профессия, и не удивительно, что он решил идти тем же путём. После роли Д’Артаньяна его карьера пошла вверх.

У Михаила и Ларисы Луппиан — двое детей. Сын выбрал другой путь, а вот дочь, Елизавета Боярская, стала продолжательницей традиции. Она активно снимается, среди её работ — «Адмирал», «Пять невест», «Цикады» и «Ирония судьбы. Продолжение». Елизавета замужем за актёром Максимом Матвеевым, и у пары двое детей.

Носики

Братья Владимир и Александр Носик родились в обычной семье, но оба впоследствии выбрали актёрскую профессию. У каждого из них десятки работ, иногда они снимались вместе. Владимир был женат на актрисе Лие Ахеджаковой, но детей у пары не было. Во втором браке родился сын Александр, которого зрители знают по сериалам «Спецназ», «Боец» и «Возвращение Мухтара».

У Александра Носика трое детей. Старший сын Тимофей, к сожалению, трагически погиб во время съёмок в печально известном Кармадонском ущелье, вместе с Сергеем Бодровым младшим. Дело всей жизни продолжили дочери-близнецы Екатерина и Дарья: они тоже стали актрисами и часто снимаются вместе.

Лазаревы

Александр Лазарев-старший играл в театре и кино, участвовал в фильмах «Хождение по мукам» и «Мелочи жизни». Его жена Светлана Немоляева тоже актриса. В семье родился сын Александр, который с детства видел закулисье, что, конечно же, отразилось на его жизни.

Свою карьеру Лазарев-младший начал в 1980-х. Он активно снимался в 2000-х, появлялся в «Сыщиках», «Адмирале» и «Тайнах дворцовых переворотов». Его дочь Полина тоже с раннего возраста начала играть в кино, появлялась в проектах с участием отца и бабушки, в том числе в сериале «Дипломат».