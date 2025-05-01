Лонгория раскрыла, почему не вернется в «Отчаянных домохозяек»

Ева Лонгория, сыгравшая неотразимую Габриэль Солис, наконец объяснила, почему поклонники до сих пор не дождались продолжения культового сериала. Оказывается, всё упирается в создателя проекта Марка Черри!

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«Марк считает, что мы полностью исчерпали наших персонажей. Мы ведь снимали по 24 серии в год целых восемь лет, в отличие от "Секса в большом городе" с их восемью сериями за сезон», — призналась Лонгория в шоу Энди Коэна.

Актриса не удержалась от шуток о своей героине.

«Я уже переспала со всеми на этой улице! Как и Николлетт Шеридан. Хотя...», — задумалась она, вызвав смех в студии.

Несмотря на это, Лонгория ностальгирует по красотке Габи:

«Габриэль сегодня точно была бы топовым инфлюенсером».

Сам Марк Черри признаётся, что получает тысячи запросов о продолжении.

«У меня есть пара идей, — делится создатель. — Возможно, я бы перенёс Вистерию Лейн в 1960-е. Эта улица — мой любимый персонаж, я знаю каждый её уголок», — сказал он.

Пока фанатам остаётся только пересматривать все 8 сезонов и надеяться, что создатель всё же изменит свое решение. А ещё сегодня появились новости, что компания Onyx Collective запустила в разработку перезапуск сериала «Отчаянные домохозяйки». Над сценарием работает Натали Чейдез, которая описала его как «забавный, сексуальный, мрачновато-комедийный детектив».