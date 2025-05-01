Актер Адам Пирсон получил роль в фильме "Человек-слон"

Сыгравший в драме «Другой человек» британский актер Адам Пирсон сыграет главного героя в новой экранизации «Человека-слона». Об этом сообщает издание People.

40-летний артист с врожденным нейрофиброматозом сыграет Джозефа Меррика в фильме, сценарий которого пишет Моби Померанс — сын драматурга Бернарда Померанса, написавшего оригинальную пьесу «Человек-слон».

По словам Пирсона, он горд играть в этом проекте.

«Передаю привет моим представителям и семье за ​​их непоколебимую поддержку и огромный привет тем, кто следит за моей работой и поддерживает ее. Я люблю вас всех», — написал Пирсон в соцсетях.

Пирсон станет первым актером с ограниченными возможностями, который воплотит образ Джозефа Меррика на экране. Меррик, англичанин, живший в Лондоне в XIX веке, был известен как «Человек-слон» и выступал на так называемых шоу уродов из-за пугающей внешности — у него были заметные наросты на лице.

В фильме Дэвида Линча 1980 года «Человек-слон» Меррика играл Джон Херт. Ряд известных актеров, включая Брэдли Купера, Дэвида Боуи, Билли Крадапа и Марка Хэмилла, играли эту роль в различных постановках пьесы Померанса на сцене.