Сестра Нонны Мордюковой рассказала о жизни, любви и потерях великой актрисы

Нонна Мордюкова была по-настоящему народной актрисой. «Молодая гвардия», «Простая история», «Женитьба Бальзаминова», «Война и мир», «Бриллиантовая рука» — главной была ее роль или совсем небольшой, она запоминалась зрителям. Но успех не принес ей счастья. Родная сестра актрисы Людмила Мордюкова рассказала «Мосленте» о детстве и семье Нонны, о ее почти безумной идее уехать в Москву, о Сергее Герасимове, который любил ее, и о Вячеславе Тихонове, которого любила она, а еще — о самой страшной трагедии в ее жизни. Ниже — монолог Людмилы Мордюковой.

© Мослента

Про товарный вагон, Бондарчука и слезы

Нонна с детства пела, танцевала, играла в драмкружке. Наша мама, Ирина Петровна, была очень талантливым человеком, и Нонна — в нее. Мама поощряла творческую натуру дочери и ничего для этого не жалела.

Мы жили в Ейске, в очень красивом доме с большим садом. Мама работала в Горсовете. Семья была многодетная и дружная.

Нонна еще в юности решила стать актрисой. Она подружилась с Сергеем Бондарчуком, который надоумил ее ехать с ним в Москву, чтобы поступить в театральный институт. Нонна с Сергеем ехали в товарном вагоне, без билета. Когда они приехали и пошли во ВГИК, отбор уже закончился. Нонна, узнав об этом, разрыдалась.

© Фото: из личного архива героя материала

Тогда Борис Бибиков и Ольга Пыжова (известные советские актеры, режиссеры и преподаватели — прим. «Мосленты») увидели слезы Нонны, ее красивое лицо, услышали интонацию и взяли на свой курс.

Про влюбленного Герасимова и резкий отказ

На Нонну сразу обратил внимание великий Сергей Герасимов. Он не только дал ей главную роль в своем фильме «Молодая гвардия», но и по-настоящему в нее влюбился. Приезжал к нам в Ейск, чтобы попросить у мамы руки Нонны.

Я хорошо помню его визит. Весь Ейск готовился к приезду такого великого человека. В городе были накрыты столы, постелены ковры… Все думали, что Герасимов едет к нам как режиссер, как педагог. Но он хотел Нонну в жены.

Он отвел нашу маму в сторону и сказал: «Ирина Петровна, у меня к вам очень серьезный разговор». Мама выслушала объяснения Сергея Аполлинариевича и незамедлительно отказала, причем в довольно резкой форме:

«Ты старый, седой, почти лысый! А моя Нонна молодая, красивая! И ты ей не пара!»

Герасимов сразу же покинул наш дом и город. Нонна не могла сама ему отказать, ведь он был главным человеком в кино, но замуж за него не хотела. Она прыгала от счастья, когда мама отвергла Герасимова.

Про любовь, Тихонова и примирение

У Нонны было много кавалеров, но она выбрала Славу Тихонова. Его любила вся наша семья. Он очень понравился нашей маме. Она увидела, что Слава серьезный, верный, сильный… Нонночка, конечно, была в него влюблена. И Слава ее очень любил.

© Фото: из личного архива героя материала

Но они были слишком разные. Уже под конец жизни, оказавшись в одной больнице, Нонна и Слава пожалели, что когда-то разошлись.

Нонна позвонила Славе и попросила у него прощения. И Слава попросил. И они оба спросили друг друга: «Что же мы наделали?»

Про двух очень разных близких людей

Нонна и Слава первые годы жили в коммуналке на Пироговке. Я жила вместе с ними. Они все время были в экспедициях, на съемках, и я смотрела за их сыном Володей.

Жили они хорошо, любили друг друга… Была полная идиллия. Но главой семьи была Нонна. Она и зарабатывала, и занималась хозяйством, и помогала Славе в профессии. Если Нонна родилась актрисой, у нее была актерская природа, дар, то Слава сделал из себя артиста. Он очень старался, много работал, чтобы постичь актерское мастерство. У Славы, помимо красоты и дисциплины, почти ничего для актерской профессии не было, тогда как у Нонны было все и в избытке.

Слава часами сидел перед зеркалом, изучал свое лицо, выгодные ракурсы, репетировал, а Нонна этого не понимала. Слава не занимался воспитанием Володи, хотя любил его, и Нонна обижалась. Недовольство друг другом нарастало. К тому же Нонна часто ездила на съемки, гастроли и увлекалась другими мужчинами.

Мы все к Славе относились с большим теплом, лично я его очень любила, но истина, как говорится, дороже. Слава слишком сильно любил себя, слишком много собой занимался, и ему не надо было так рано жениться.

Он был домашним, единственным в семье, избалованным, тогда как Нонна — самостоятельная, взрослая. Для нее очень важны были все мы, а Слава этого не понимал, хотя ко всем нам относился хорошо.

Про потерю сына

Володя Тихонов был очень хорошим человеком — невероятно добрым, теплым, красивым, воспитанным. Да, ему не хватало родительского внимания, но не до такой степени, чтобы пуститься во все тяжкие.

© Фото: из личного архива героя материала

Володя просто связался с плохой компанией, там попробовал наркотики, до конца не понимая их опасности, и обрек себя на раннюю смерть.

Нонна не могла, не умела быть с ним строгой. Отец тоже отстранился от проблем. У Славы была уже другая семья. У Володи были две замечательные жены, две Наташи — разумеется, в разное время. Но и они не спасли его от падения в бездну.

Наташа Варлей, с которой я по сей день дружу, не смогла терпеть безобразия и загулы Володи. Мы общаемся с ней по телефону. Она очень любит животных, для кошек построила целый дом.

А для Нонны уход Володи стал катастрофой, от которой она так и не оправилась.

Про попытки найти счастье

Нонна несколько раз пыталась создать семью, выйти замуж, но ничего серьезного из этого не вышло. У нее был короткий гражданский брак с актером Владимиром Сошальским, брак с Борисом Андроникашвили, роман с актером Александром Фадеевым, но все это — между съемками.

© Фото: из личного архива героини материала

Самым главным для Нонны была ее профессия. Она не могла жить без кино, без театра (работала в Театре киноактера). Она понимала, что ее задача на земле — играть. При этом Нонна относилась к себе самокритично. У нее не было звездной болезни никогда.

Про большую семью

В нашей семье — четыре сестры и два брата. Нонна — старшая. У нее другой отец. При этом Нонна — любимица нашей мамы. Она очень на нее похожа.

Наша сестра Наташа — художник по костюмам. Она вышла замуж за сына соавтора романа «Двенадцать стульев» Евгения Петрова — Петра Катаева. Петр был оператором на съемках фильмов «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны», «Карнавал» и многих других. А на съемках ленты Татьяны Лиозновой «Конец света с последующим симпозиумом» он умер.

© Фото: из личного архива героини материала

Петр Катаев и разглядел Вячеслава Тихонова. Он предложил его Татьяне Лиозновой. Татьяна Михайловна со времен ВГИКа знала Тихонова, но сомневалась в его актерских способностях.

В общем, наша Наташа сразу оказалась в элитной семье. Она жила в четырехкомнатной квартире. Они с Нонной были из одного мира кино и были близки во всех отношениях.

А я — экономист. Я немного из другого мира.

Нонна завещала свою квартиру на Осеннем бульваре в Крылатском Наташе, а Наташа подписала все племяннице, которая якобы за ней ухаживала. О наследстве говорить не хочу. Все это очень болезненно.

Мы хотели у Нонны дома сделать музей, но племянницы захватили квартиры, все быстро поменяли, и с мечтой о музее пришлось расстаться.

Про очень хорошего сына

Мой сын Павел со времен учебы в МГУ — участник группы «Несчастный случай». С Алексеем Кортневым они со студенческих лет друзья.

© Фото: из личного архива героини материала

Павел рос без отца. Я старалась дать сыну все самое лучшее. Он окончил престижную школу на Кутузовском проспекте, МГУ, стал приличным человеком. У Паши две дочери от двух браков, и он очень хороший сын. Нонна обожала Пашу, а он — Нонну.

Про родной город и любимую Москву

В моей комнате — наготове чемоданы, чтобы уехать в Ейск. Раньше у меня была там квартира, но я ее продала. Все равно стараюсь каждый год побывать в родном городе. У нас там много друзей.

Весь город боготворит Нонну Мордюкову. Установлен в Ейске прекрасный памятник Нонне, который круглый год в цветах.

© Фото: из личного архива героини материала

Нонна — поистине народная русская актриса. В ней — и степи, и горы, и реки, и моря, и поля…

Нонна очень любила Москву. Впрочем, как можно не любить Москву? Самый красивый и самый щедрый город на свете. Было бы замечательно, если бы в Москве был музей Нонны Мордюковой.