Как сложились жизни актеров из «Гарри Поттера»

Британский актер Руперт Гринт, ставший известным благодаря роли Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», во второй раз стал отцом. Актеры, сыгравшие главные роли в саге о волшебниках, у многих ассоциируются с подростками, однако с момента выхода первой части прошло почти 24 года, а с выхода последней — почти 14 лет. Юные артисты давно выросли и даже обзавелись детьми. О том, как сложилась личная жизнь молодых актеров из фильмов о Гарри Поттере, — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

© Вечерняя Москва

В 2012 году Дэниел Рэдклифф, исполнивший роль Гарри Поттера, заявил, что находится в отношениях с ассистенткой режиссера Рози Кокер. Однако долго этот роман не продлился, вскоре стало известно об их расставании. Чуть позже Рэдклифф начал встречаться с американской актрисой Эрин Дарк, с которой познакомился на съемках фильма «Убей своих любимых».

В 2020 году пара поженилась, а уже в апреле 2023 года у них родился сын, которого назвали Аарон. В одном из интервью Рэдклифф назвал супругу своим лучшим другом и отметил, что всегда стремился именно к таким отношениям.

© Вечерняя Москва

Про Руперта Гринта ходило много слухов, например, что в ранней молодости он встречался с певицей Лили Аллен, а также с актрисами Кэти Льюис и Кимберли Никсон. Ему также приписывали роман с Эммой Уотсон, исполнившей роль Гермионы, однако Гринт всегда подчеркивал, что относится к ней как к подруге или сестре, из-за чего им даже было некомфортно целоваться на съемках.

В 2011 году Гринт познакомился с актрисой Джорджией Грум, с которой практически сразу начал встречаться, а в 2018 году пара поженилась. В 2020 году у них родилась дочь, которую назвали Уэнсдей, ведь девочка появилась на свет в среду. 27 апреля 2025 года стало известно о рождении второй дочери пары, девочку назвали Голди.

© Вечерняя Москва

Эмма Уотсон, как и ее персонаж Гермиона, в юности с головой была погружена в учебу. Она отучилась в Брауновском и Оксфордском университетах. Парней она часто выбирала тоже из академической среды: актриса встречалась с аспирантом из Оксфорда Уиллом Адамовичем и специалистом в области компьютерных технологий Уильямом Найтом. С обоими Уотсон пришлось расстаться из-за плотного рабочего графика.

В одном из интервью актриса призналась, что в 10 лет была влюблена в Тома Фелтона, исполнившего роль Драко Малфоя. Уотсон рассказывала, что даже спустя 20 лет они «любят друг друга особой любовью», однако отметила, что это именно дружеские отношения. Уотсон также встречалась с актерами Джеем Бэрримором, Джонни Симмонсом, Кордом Оверстритом, а также с моделью Джорджем Крейгом и сыном владельца компании Topshop Брендоном Грином.

В 2019 году у Уотсон завязался роман с бизнесменом Лео Робинтоном, в феврале 2021 года они даже объявили о помолвке, однако уже в октябре стало известно об их разрыве. В июле 2024 года новым бойфрендом актрисы стал студент Оксфорда Киран Браун.

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В начале 2010 года Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли, рассказала, что уже полгода встречается с актером Джеймсом Бауэром, который сыграл в «Гарри Поттере» молодого Геллерта Грин-де-Вальда. В апреле 2011 года пара объявила о помолвке, однако в июне 2012 года актеры расстались. После этого Райт предприняла еще несколько попыток построить личное счастье, например, она встречалась с владельцем ночного клуба Саймоном Хаммерштерном, который старше ее на 13 лет. Однако и эти отношения закончились.

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Построить семью ей удалось с бизнесменом Эндрю Лококо. С ним Райт встречалась несколько лет, а в марте 2022 года вышла за него замуж. Свадьбу возлюбленные сыграли на открытом воздухе в присутствии самых близких друзей. 18 сентября 2023 года у них родился сын, которого назвали Элио Оушен.

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Роберт Паттинсон, сыгравший Седрика Диггори, неохотно обсуждал личную жизнь и нередко негативно высказывался о папарацци. Когда Паттисон стал звездой «Сумерек», в прессе регулярно начали всплывать сообщения его о романе с Кристен Стюарт, сыгравшей в вампирской саге Беллу Свон. Однако актеры держали личную жизнь максимально скрытой от публики и долго не подтверждали факт романа. По сообщениям СМИ, пара рассталась в 2012 году из-за измены Стюарт с режиссером Рупертом Сандерсом.

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С 2014 по 2017 год Паттинсон встречался с певицей Талией Барнетт, известной под псевдонимом FKA twigs. Пара была помолвлена, но сохранить свои отношения им не удалось. В 2018 году он вступил в отношения с актрисой Сьюки Уотерхаус. В марте 2024 года у них родилась дочь. Пара тогда официально оформила брак, но свадьбу они сыграли только в январе 2025 года — тайное торжество состоялось на Карибских островах.

Том Фелтон (Драко Малфой)

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В период съемок «поттерианы» Тому Фелтону, который сыграл Драко Малфоя, приписывали роман с Эммой Уотсон, однако актеры всегда говорили, что они просто друзья. Фелтон встречался с солисткой группы Roll On Rag Doll Мелиссой Тамшик, затем с австралийской актрисой Фиби Тонкин, однако вскоре расстался и с ней. Некоторое время актер встречался с русской моделью Ольгой Юревич, а затем с актрисой Джейд Гордон, которая сыграла эпизодическую роль жены Драко Малфоя в последнем фильме о Гарри Поттере. Их роман продлился до 2016 года.

В 2022 году он познакомился с ювелиром Роксанной Дэнайа, а спустя два года они вступили в отношения. Пара не распространяется о личной жизни, однако, по слухам, они помолвлены.

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Британская актриса Мэгги Смит, исполнившая роль профессора Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере, скончалась на 90-м году жизни. Подробности о ее жизни и карьере — в материале «Вечерней Москвы».