Разрыв после помолвки: как сложилась личная жизнь актеров из «Гарри Поттера»

Вечерняя Москва

Британский актер Руперт Гринт, ставший известным благодаря роли Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», во второй раз стал отцом. Актеры, сыгравшие главные роли в саге о волшебниках, у многих ассоциируются с подростками, однако с момента выхода первой части прошло почти 24 года, а с выхода последней — почти 14 лет. Юные артисты давно выросли и даже обзавелись детьми. О том, как сложилась личная жизнь молодых актеров из фильмов о Гарри Поттере, — в материале «Вечерней Москвы».

Как сложились жизни актеров из «Гарри Поттера»
© Вечерняя Москва

Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер)

© Вечерняя Москва

В 2012 году Дэниел Рэдклифф, исполнивший роль Гарри Поттера, заявил, что находится в отношениях с ассистенткой режиссера Рози Кокер. Однако долго этот роман не продлился, вскоре стало известно об их расставании. Чуть позже Рэдклифф начал встречаться с американской актрисой Эрин Дарк, с которой познакомился на съемках фильма «Убей своих любимых».

В 2020 году пара поженилась, а уже в апреле 2023 года у них родился сын, которого назвали Аарон. В одном из интервью Рэдклифф назвал супругу своим лучшим другом и отметил, что всегда стремился именно к таким отношениям.

Руперт Гринт (Рон Уизли)

© Вечерняя Москва

Про Руперта Гринта ходило много слухов, например, что в ранней молодости он встречался с певицей Лили Аллен, а также с актрисами Кэти Льюис и Кимберли Никсон. Ему также приписывали роман с Эммой Уотсон, исполнившей роль Гермионы, однако Гринт всегда подчеркивал, что относится к ней как к подруге или сестре, из-за чего им даже было некомфортно целоваться на съемках.

В 2011 году Гринт познакомился с актрисой Джорджией Грум, с которой практически сразу начал встречаться, а в 2018 году пара поженилась. В 2020 году у них родилась дочь, которую назвали Уэнсдей, ведь девочка появилась на свет в среду. 27 апреля 2025 года стало известно о рождении второй дочери пары, девочку назвали Голди.

Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер)

© Вечерняя Москва

Эмма Уотсон, как и ее персонаж Гермиона, в юности с головой была погружена в учебу. Она отучилась в Брауновском и Оксфордском университетах. Парней она часто выбирала тоже из академической среды: актриса встречалась с аспирантом из Оксфорда Уиллом Адамовичем и специалистом в области компьютерных технологий Уильямом Найтом. С обоими Уотсон пришлось расстаться из-за плотного рабочего графика.

В одном из интервью актриса призналась, что в 10 лет была влюблена в Тома Фелтона, исполнившего роль Драко Малфоя. Уотсон рассказывала, что даже спустя 20 лет они «любят друг друга особой любовью», однако отметила, что это именно дружеские отношения. Уотсон также встречалась с актерами Джеем Бэрримором, Джонни Симмонсом, Кордом Оверстритом, а также с моделью Джорджем Крейгом и сыном владельца компании Topshop Брендоном Грином.

В 2019 году у Уотсон завязался роман с бизнесменом Лео Робинтоном, в феврале 2021 года они даже объявили о помолвке, однако уже в октябре стало известно об их разрыве. В июле 2024 года новым бойфрендом актрисы стал студент Оксфорда Киран Браун.

Бонни Райт (Джинни Уизли)

© Вечерняя Москва

В начале 2010 года Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли, рассказала, что уже полгода встречается с актером Джеймсом Бауэром, который сыграл в «Гарри Поттере» молодого Геллерта Грин-де-Вальда. В апреле 2011 года пара объявила о помолвке, однако в июне 2012 года актеры расстались. После этого Райт предприняла еще несколько попыток построить личное счастье, например, она встречалась с владельцем ночного клуба Саймоном Хаммерштерном, который старше ее на 13 лет. Однако и эти отношения закончились.

© Вечерняя Москва

Построить семью ей удалось с бизнесменом Эндрю Лококо. С ним Райт встречалась несколько лет, а в марте 2022 года вышла за него замуж. Свадьбу возлюбленные сыграли на открытом воздухе в присутствии самых близких друзей. 18 сентября 2023 года у них родился сын, которого назвали Элио Оушен.

Роберт Паттинсон (Седрик Диггори)

© Вечерняя Москва

Роберт Паттинсон, сыгравший Седрика Диггори, неохотно обсуждал личную жизнь и нередко негативно высказывался о папарацци. Когда Паттисон стал звездой «Сумерек», в прессе регулярно начали всплывать сообщения его о романе с Кристен Стюарт, сыгравшей в вампирской саге Беллу Свон. Однако актеры держали личную жизнь максимально скрытой от публики и долго не подтверждали факт романа. По сообщениям СМИ, пара рассталась в 2012 году из-за измены Стюарт с режиссером Рупертом Сандерсом.

© Вечерняя Москва

С 2014 по 2017 год Паттинсон встречался с певицей Талией Барнетт, известной под псевдонимом FKA twigs. Пара была помолвлена, но сохранить свои отношения им не удалось. В 2018 году он вступил в отношения с актрисой Сьюки Уотерхаус. В марте 2024 года у них родилась дочь. Пара тогда официально оформила брак, но свадьбу они сыграли только в январе 2025 года — тайное торжество состоялось на Карибских островах.

Том Фелтон (Драко Малфой)

© Вечерняя Москва

В период съемок «поттерианы» Тому Фелтону, который сыграл Драко Малфоя, приписывали роман с Эммой Уотсон, однако актеры всегда говорили, что они просто друзья. Фелтон встречался с солисткой группы Roll On Rag Doll Мелиссой Тамшик, затем с австралийской актрисой Фиби Тонкин, однако вскоре расстался и с ней. Некоторое время актер встречался с русской моделью Ольгой Юревич, а затем с актрисой Джейд Гордон, которая сыграла эпизодическую роль жены Драко Малфоя в последнем фильме о Гарри Поттере. Их роман продлился до 2016 года.

В 2022 году он познакомился с ювелиром Роксанной Дэнайа, а спустя два года они вступили в отношения. Пара не распространяется о личной жизни, однако, по слухам, они помолвлены.

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Британская актриса Мэгги Смит, исполнившая роль профессора Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере, скончалась на 90-м году жизни. Подробности о ее жизни и карьере — в материале «Вечерней Москвы».

Актеры
Кимберли Никсон
Джейд Гордон
Джонни Симмонс
Фиби Тонкин
Бонни Райт
Руперт Сандерс
Мэгги Смит
Руперт Гринт
Джейми Бауэр
Эмма Уотсон
Кристен Стюарт
Роберт Паттинсон
Дэниел Рэдклифф
Гарри Поттер