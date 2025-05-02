Джереми Реннер объяснил, почему его не будет в продолжении «Соколиного глаза»

Актёр Джереми Реннер сообщил, что не будет играть во втором сезоне сериала «Соколиный глаз». Об этом артист рассказал в интервью High Performance.

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По словам Реннера, ему предложили за роль половину гонорара, полученного за первый сезон. Он предположил, что уменьшение суммы связано с аварией в 2023 году.

Они попросили меня сняться во втором сезоне и предложили мне половину гонорара. Я такой: «Вы думали, что я только половина Джереми, потому что меня сбила машина? Может, поэтому вы хотите заплатить мне половину того, что я заработал за первый сезон». Это не Marvel, заметьте, и даже не совсем Disney. Это просто скряги, бухгалтеры.

Актёр отметил, что всё ещё любит этого персонажа. Он готов играть супергероя дальше, но не за меньшие деньги.

Первый сезон сериала «Соколиный глаз» вышел в 2021 году на сервисе Disney+. В главных ролях также снялись Хейли Стайнфелд («Грешники») и Флоренс Пью («Солнцестояние»). Шоу было тепло принято зрителями и критиками. На Rotten Tomatoes сериал имеет 92% «свежести».