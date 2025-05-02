Переезд Аллы Клюки в США: куда пропала звезда сериала «Евлампия Романова»

Ещё в 2000-х Алла Клюка была одной из самых известных актрис на российских телеэкранах. Популярность пришла к ней после исполнения главной роли в детективном сериале «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант». Казалось бы, девушка находилась на пике своей карьеры, но в тот период она неожиданно решила переехать в Америку.

© кадр из сериала «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант-1»

Алла жила на два континента, принимала участие в съёмках то российских, то американских кинокартин. Её первыми проектами были фильмы «Тело», «Облако-рай», «Сделано в СССР». В тот период она также прошла стажировку в Нью-Йорке и получила главную роль в российско-американском проекте «Ноктюрн Шопена». Причём важно отметить, что постоянные переезды девушки были связаны не только с профессиональной деятельностью, но и с личной жизнью.

В свой первый брак актриса вступила ещё до выхода детективного сериала. На одних из съёмок она познакомилась с Кенни Шеффером, так их служебный роман перерос в создание семьи. Клюка была на двадцать лет младше своего избранника, но это не помешало обосноваться им в Америке и родить сына. Казалось бы, всё складывалось наилучшим образом, девушка даже вступила в Гильдию актёров США. Однако тогда пара начала проживать кризис отношений — мужчина хотел больше внимания к себе и ребёнку. К слову, брак Аллы и Кенни распался после исполнения той самой роли Евлампии Романовой.

Второй раз замуж Клюка вышла за российского режиссёра Владимира Морозова. После рождения ребёнка пара также решила переехать в США. Мол, там будет лучше и им, и сыновьям. Однако актриса вовсе пропала с телеэкранов, а в период пандемии лишилась своей собственной квартиры в Москве из-за подделки документов. Сейчас 55-летняя Алла публично не рассказывает о подробностях личной жизни. Судя по всему, семья продолжает жить в Америке.