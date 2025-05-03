Депутат Госдумы исполнит главную роль в новом фильме Натальи Бондарчук

ародный артист РФ депутат Госдумы Николай Бурляев исполнит главную роль в фильме "Снегурочка", который снимает заслуженная артистка РСФСР режиссер Наталья Бондарчук. Об этом ТАСС рассказала режиссер-постановщик проекта.

"Главную роль в фильме "Снегурочка" играет мой бывший муж, с которым мы 17 лет были вместе и родили замечательных детей. Я говорю о Николае Петровиче Бурляеве. Он делает это одновременно работая в Думе, делая очень многие полезные и важные вещи для государства. Вот он играет главную роль", - рассказала Бондарчук.

Съемки начались в 2023 году, сейчас работа над проектом подходит к концу, но дата выхода фильма пока не определена. Как уточнила режиссер, ранее она ставила "Снегурочку" в своем детском театре "Бемби".

"Это музыкальная сказка, где наши ученики поют и танцуют. Мы их наблюдаем с 5-7 лет, и вот из них выбираем главных героев. После каждого спектакля мы потом еще и делаем по нему фильм для детей и подростков, чтобы они могли понять, что такое любовь и так далее", - рассказала режиссер.

Роль Бобылихи в фильме "Снегурочка" исполняет сама Бондарчук, ее дублером во время съемок, которые проходили в "Малых Корелах", стала специалист по фольклору музея-заповедника Ирина Лоренц, сыгравшая в нескольких сценах в паре с актером Игорем Днестрянским. Роль Снегурочки исполнила одна из актрис театра "Бемби". По словам Бондарчук, сценарий фильма близок к оригиналу пьесы Александра Островского.

Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в Москве. Она художественный руководитель Московского детского профессионального театра "Бемби" (создан в 1987 году как Детская сцена при Государственном театре киноактера, с 1989 года работает самостоятельно). Бондарчук также работает как кинорежиссер. Ее дебютной полнометражной картиной стал детский фильм "Живая радуга" по мотивам произведений Николая Носова (1982). В дальнейшем она сняла более десяти фильмов, большинство из них - по собственным сценариям. В их числе: "Детство Бемби" (1985), "Юность Бемби" (1986), "Просите и будет Вам" (1992), "Пушкин. Последняя дуэль" (2006), "Одна любовь души моей" (2007), "Красная Шапочка. Онлайн" (2018).