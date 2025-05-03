Брухунова раскритиковала актрису Пожарскую в фильме «Кракен»

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала работу актрисы Дианы Пожарской в фильме «Кракен». Соответствующая публикация появилась в ее социальных сетях.

— Актерски просела единственная женская роль. К сожалению, Диана Пожарская не справилась с персонажем. Ее геолог получилась плоской и пустой. Нет глубины пережитого ужаса, нет тепла зародившегося чувства, — написала Брухунова.

При этом, по мнению жены юмориста, «недостаточность» персонажа Пожарской «особенно «бросается в глаза» при появлении гораздо более выразительных и прописанных персонажей, в том числе и второстепенных. Брухунова считает, что, несмотря на ограничения по эфирному времени, они смотрятся более «живыми и интересными».

Новый фильм Николая Лебедева «Кракен» вышел на экраны 17 апреля. Название картины отсылает к морскому чудовищу размером с остров, которое легко ломает лед толщиной пять метров в Северном Ледовитом океане и проглатывает огромные корабли и подлодки. По сюжету российский ракетный подводный крейсер специального назначения (то есть с новейшим оружием) бесследно исчезает во время секретной миссии. О том, как о фильме отзывались актеры и режиссер, — в материале «Вечерней Москвы».