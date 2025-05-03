Том Фелтон примет участие в сериале по «Гарри Поттеру»

Актер Том Фелтон, известный по серии фильмов о Гарри Поттере, сообщил, что будет участвовать в создании сериала по знаменитой киновселенной от HBO. По словам артиста, он займет должность консультанта.

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Фелтон не будет сниматься на экране, а сосредоточится на сотрудничестве со сценаристами и режиссером. Тем не менее, поклонники фильмов все еще надеются увидеть Фелтона в кадре. Фанаты надеются, что создатели просто подогревают интерес, и актер все-таки появится на экране. Пользователи соцсети X предполагают, что ему могут предложить роль Люциуса Малфоя — отца Драко Малфоя, которого он играл в оригинальных фильмах.

В середине апреля телекомпания HBO утвердила темнокожего актера Паапа Эссиеду на роль профессора Северуса Снейпа в новой экранизации. Выбор темнокожего артиста на роль Северуса Снейпа связан с практикой color-blind casting, которая давно распространена на Западе. Она позволяет актерам играть персонажей вне зависимости от их изначального облика.

Таблоид Daily Mail также сообщил о том, что в кастинге на роль Гермионы Грейнджер в новом сериале по «Гарри Поттеру» свои силы попробовал мужчина.

Будущий телесериал «Гарри Поттер» вызывает опасения у поклонников. Они настаивают, что проект обречен на провал. Такое мнение выразило и издание MAXIM. Сценарист сериала Энди Гринвальд в своих социальных сетях заявил, что сомневается относительно идеи точного переноса книг на экран, и признался, что не знаком с оригинальным материалом.