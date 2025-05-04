Нелегкая судьба советской кинозвезды Светланы Смехновой

В свое время Светлана Смехнова была любимицей публики: она снималась у знаменитых режиссеров, ее педагогами были великие деятели советского искусства. Казалось бы, перед ней открыты все двери в большое кино. Однако, исполнив ряд заметных ролей, молодая актриса в одночасье исчезла из поля зрения. Долгие годы о Смехновой практически ничего не было известно. Поговаривали, что карьере она предпочла личную жизнь, вышла замуж за иностранца и покинула СССР. Увы, но реальность оказалась менее сказочной, чем та, которую «рисовали» в свое время ее поклонники. Подробности – в нашей статье.

А как все начиналось!

Сейчас, когда позади почти 75 прожитых лет, можно рассуждать, почему сложилось так, а не иначе. Отчего советский кинематограф лишь ненадолго принял ее в свои объятия, ведь начало кинокарьеры подразумевало большое будущее, тем более что актерскому мастерству ее учили великие Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Впрочем, Светлана Смехнова о прошлом вспоминать не очень любит, да это и понятно. Там было столько всего… Эх, если бы нынешнюю мудрость да в ту молодость…

Смехнова родилась через пять лет после окончания Великой Отечественной войны, а уже в 18 появилась на киноэкране – сначала в роли контрабасистки в картине «Маленький школьный оркестр», затем – в образе танцующей девушке в «Уроке литературы. При это она неоднократно пыталась поступить в творческий вуз, но каждый раз – неудачно. Великий советский кинорежиссер Георгий Козинцев, видевший в Смехновой Корделию в своей картине «Король Лир» (на эту роль ее не утвердили), посоветовал Светлане обязательно получить актерское образование.

Когда же девушка предстала перед самой Тамарой Макаровой, народной артисткой СССР, та поинтересовалась: мол, зачем все это, ведь ты итак снимаешься? Действительно, на момент попадания на курс Макаровой и ее супруга Герасимова Смехнова, будучи непрофессиональной актрисой, сыграла в пяти картинах, причем, в большинстве из них - центральные роли («Берег принцессы Люськи», «Комитет 19», «Сестра музыканта»).

На вопрос Макаровой Смехнова заявила, что хочет стать настоящей актрисой, после чего получила благословение советской кинозвезды. Позднее Тамара Фёдоровна настолько привязалась к молодой студентке, что регулярно приглашала ее к себе в гости, и даже в картине «Дочки-матери» они сыграли вместе.

А вот к Андрею Кончаловскому ни она, ни Герасимов Смехнову не отпустили, хотя тот предлагал студентке ВГИКа главную роль в своей картине «Романс для влюбленных». Тамара Макарова, по воспоминаниям Светланы Смехновой, тогда очень жёстко дала понять: если та хочет «шляться по студиям и валяться в постелях у режиссеров», то может уходить, только и дорогу в их мастерскую ей придётся забыть.

Смехнова осталась, но впоследствии в ее судьбу все же вмешалась любовь, правда, не к Андрею Кончаловскому. Светлана влюбилась в молодого югославского актера и режиссера Драгана Благоевича и бросила к его ногам жизнь, и карьеру. Как оказалось впоследствии - совершенно напрасно…

Они уехали на его родину, где один за другим родились их дети – сын и дочь. Там, в Югославии, Смехнова пыталась построить карьеру на театральных подмостках. И ей это удалось! Светлана даже снялась в нескольких картинах, а вот мужу-красавцу везло, поэтому он очень ревностно, по ее воспоминаниям, к этому относился.

Драган начал поднимать на нее руку, из-за чего актриса нередко появлялась на публике с синяками под глазами. Так длилось много лет, пока ее терпение не кончилось. В начале «нулевых» Светлана вернулась домой. Правда, одна. Сын и дочь предпочли остаться на родине отца.

Так и не ставшая кумиром

«Свои ошибки осознаёшь только через годы», - в эфире ток-шоу «Пусть говорят» несколько лет назад произнесла Смехнова.

Появиться на публике ее заставила нужда, вернее, боязнь бывшего мужа. По словам Светланы, он приехал из Сербии вслед за дочерью и внуками и поселился в ее квартире на Арбате, где она долгие годы жила одна.

Правда, сам Драгович, также оказавшийся в эфире, пояснил, что специально приехал из Сербии, чтобы заботиться о Светлане. Это при том, что в свое время он сделал все, чтобы дети остались с ним и не поехали вслед за матерью на ее родину.

«Сейчас мы с детьми общаемся, но у меня не такие теплые отношения с ними, - призналась во время эфира Светлана Фёдоровна. - Бывший муж ко мне приехал, ругаемся все время, атмосфера нервная. Мне он не нужен, но Настя отца очень любит плюс тот присматривает за нашими внуками, вот мне и приходится мириться с его присутствием. К тому же у мужа на родине в Сербии нет своего жилья».

У бывшей актрисы на нервной почве даже отнялись ноги – она практически перестала ходить по квартире. По словам Смехновой, это произошло после того, как в 2020 году из жизни ушла ее подруга – тоже известная в свое время актриса Татьяна Паркина, с которой они вместе когда-то снимались в картине «Дочки-матери». Благодаря настойчивости дочери Анастасии, требовавшей от Светланы Фёдоровны не опускать рук (и ног, соответственно), та пошла на поправку.

Сегодня, спустя целые десятилетия после того, когда фильмы с ее участием, включая «Таежную повесть» - последнюю картину, в которой она сыграла главную роль, собирали полные залы, Светлана Смехнова не сетует на судьбу. По собственным словам, она весьма стойко перенесла годы безвестия, её никогда не тяготили думы о непротоптанных «красных дорожках» и несбывшейся всенародной славе.

Конечно, все могло быть иначе, не влюбись она в свое время, не покинь СССР, где ее могли бы ждать главные роли… Увы, но история не знает сослагательного наклонения. Сложилось так, как, видимо, и должно было случиться. Смехнова не стала кинозвездой, как, к примеру, ее коллега по звездной картине «Дочки-матери» Лариса Удовиченко, однако свою жизнь прожила ярко, интересно, насыщенно. Главное – ее до сих пор помнят зрители, значит, не все уж так печально. Правда же?