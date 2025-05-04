Джеймс Кэмерон рассказал, чего ждать от Зои Солданы в «Аватаре 3»

Издание Empire взяло интервью у создателя фильма «Аватар: Огонь и пепел». В материале режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, что в продолжении знаменитой франшизы исполнительница роли Нейтири показывает лучшую игру в своей карьере.

Зои Солдана пылает в этом фильме. С «Эмилией Перес» её наконец-то признали первоклассной актрисой, какой мы всегда её знали. Но в новом «Аватаре» это выходит далеко за рамки того, что вы видели раньше.

Сама же актриса рассказала изданию, что её персонаж испытывает большую ярость после финала второй части серии. В новом фильме семья главных героев будет проверена на крепость.

«Аватар: Огонь и пепел» выйдет в кино 19 декабря. Главные роли сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).