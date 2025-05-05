Стало известно, кто мог сыграть молодого Люка Скайуокера

Актёр Себастиан Стэн, известный по роли Баки Барнса (Зимнего Солдата) в фильмах киновселенной Marvel, мог получить большую роль, которая бы сделала его ещё популярнее. Актёру предложили исполнить роль молодого Люка Скайуокера в «Звёздных войнах».

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Об этом рассказал дублёр актёра Джон Нанья, отметив, что его кандидатуру на роль юного Люка одобрил в том числе и Марк Хэмилл, который играл персонажа во всей франшизе.

«Себастиан, будучи таким классным, говорит: "Я не хочу отнимать у него работу, пока он всё ещё работает, поскольку оригинал всё равно не превзойти"».

Сыграет ли Стэн когда-нибудь молодую версию Люка, пока можно только гадать, на сам актёр будет в ближайшие годы нарасхват из-за съёмок в фильмах киновселенной Marvel.