Роль мечты, выгорание и сказки: как живет Валентина Ляпина

Валентина Ляпина — одна из наиболее востребованных молодых актрис российского кино. В индустрии она с детства, поэтому в 22 года на ее счету более 60 проектов. Наибольшую популярность Валентине принесли роли в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!", сказках "Бременские музыканты" и "Царевна-лягушка". В интервью ТАСС актриса рассказала о проекте, который считает поворотным в своей карьере, о работе над ролями, желании сыграть Лару Крофт, способах победить выгорание и своих любимых фильмах

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Последние годы выходит много фильмов и сериалов про 90-е, среди них "Мир! Дружба! Жвачка!" был одним из первых. Хотели бы вновь сыграть в проекте про то время?

— Да, про 90-е сейчас модно рассказывать. Скоро, думаю, перейдем к 2000-м. А так — у меня нет запретов — не играть в одной эпохе или жанре. Все может быть.

Вы сыграли Принцессу в "Бременских музыкантах", затем Царевну-лягушку в одноименном фильме. Легко ли удалось свыкнуться с образом принцессы и хотели бы еще появиться в таком амплуа?

— Я всегда хотела окунуться в профессиональном плане в жанр сказки. И когда случились "Бременские", я была счастлива и очень благодарна за то, что у меня есть такая роль. Когда предложили "Царевну-лягушку", я, честно, немного засомневалась, ведь это снова сказка, снова принцесса-царевна. Но эти героини в корне разные, даже по существованию, поэтому я поняла, что хочу попробовать. И как я уже сказала: мне не важно, если есть схожести — допустим, в жанре. Так что я еще сыграю королеву или ведьму — или и ту и другую.

Может, у вас есть какой-то любимый с детства персонаж, которого вы хотели бы сыграть?

— Я очень миролюбивая, но с детства хочу сыграть Лару Крофт. Ну, или подобную героиню в жанре боевика. Это такая мечта-цель. Я с пяти до двенадцати лет занималась тхэквондо — и довольно успешно. До сих пор могу так же махать ногами и наносить удары. Думаю, дело времени.

На что вы обращаете внимание в сценариях, когда вам предлагают роль?

— Для меня самое главное, чтобы роль была другой, новой и дала мне рост в профессиональном плане. Еще важно, чтобы я чувствовала и понимала, что это за кино и для кого оно. Ведь тогда ты полностью осознаешь происходящее и включен в процесс, а я хочу только так. Своей реализацией в профессии я хочу нести смысл и помогать людям через искусство.

В "Дорогая, я больше не перезвоню" вы играете бабушку. Каково это в 22 года? Где вы находили вдохновение и детали для образа?

— Каждая роль очень индивидуальна, и к каждой у меня свой подход. Бывает, меня вдохновляют фильмы, бывает, люди. Но ключ к Бабушке в "Дорогой…" я нашла в музыке. Я слушала песни 50–70-х, искала самоощущение, темп, взгляды и фишки моей Бабули. Наслаждалась Майей Кристалинской, Анной Герман и многими другими, конечно. Но снизошло озарение, и прочувствовала до конца я это восприятие мира под три песни: "Эхо любви", "Город влюбленных" и "Топ-топ". Так что можно считать: они — основополагающее моей героини.

Удалось ли вам поработать на съемках "Дорогая, я больше не перезвоню" с Евгенией Добровольской?

— С Евгенией у меня, к сожалению, не было общих смен. Я не знала о ее болезни, и для меня это была шокирующая новость. Мои глубокие соболезнования ее близким. И, конечно, ее участие в фильме, еще и на такую тему, заставляет переосмыслить некоторые моменты жизни.

Какой момент или проект в вашей карьере вы считаете самым поворотным?

— Я думаю, это произошло в 14 лет. Я снималась в сериале "Чужая дочь", это была моя первая главная женская роль. До этого я относилась как ребенок к съемкам: мне было интересно, весело, и я не осознавала до конца всю серьезность. Ну, это понятно: когда тебе 9, 10, 11 — ребенок есть ребенок. Но на этом проекте случились мои первые сложные эмоционально и физически сцены. Мне надо было плакать, кричать, учиться ездить на гоночном карте. В общем, было трудно, и я поняла, что это действительно нелегкая профессия. Но меня поддержали Игорь Петренко и Сергей Ишханович Газаров, и у меня получилось.

После тех съемок я начала серьезно готовиться к каждому проекту, придумывать свои методы, которые мне помогают достичь нужного результата. И этот процесс до сих пор продолжается, я с каждым проектом оттачиваю свою методику.

В 2022 году вы сыграли Мэллит в фильме "Этерна". В 2025-м выходит сериал "Этерна", и вы в нем вернулись к этой же роли. Как вам это удалось, учитывая, что остальной актерский состав полностью сменился?

— Я очень чувствую сердцем Мэллит как героиню, думаю, благодаря этому было принято решение оставить меня на этой роли. Хотя, конечно, я была поражена новостью о смене каста. Но поменялась практически вся команда. Так что "новая" "Этерна" будет другой. Но я верю, как писал Булгаков: "Все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему".

Как вам кажется, способствовало ли более качественному раскрытию истории и героев то, что "Этерна" выйдет в формате сериала, а не фильма?

— "Этерна" — изначально экранизация цикла романов. Так что, конечно, сериал более подробно сможет рассказать эту фэнтезийную историю.

В 22 года у вас более 60 проектов на счету. Бывает ли у вас выгорание? Что помогает перезагрузиться и восстановить силы?

— Выгорания бывают у всех, у людей любой профессии. Да, у меня тоже были моменты, когда я чувствовала истощение. Потому что не соблюдала меру. Ведь, если я работаю, я отдаю всю себя. По-другому, к счастью или к сожалению, не могу и не хочу. То, что мне очень помогает в такие моменты, — уехать от всех далеко и быть не на связи. Почувствовать единение с собой, с природой, а когда появляются силы — идеально вообще улететь в путешествие и вдохновляться другими людьми и культурами.

Какой контент вы любите смотреть в свободное время? Есть ли у вас любимый жанр или особенно любимые фильмы?

— Не люблю слово "контент". Мне кажется, к нему относятся легковесные или короткие видео в соцсетях. Я практически ничего подобного не смотрю. Причем это с самого детства. Я безумно люблю кино и в любое свободное время смотрю фильмы или сериалы, неважно каких жанров. Я живу кинематографом. Он меня вдохновляет и заставляет расти. Мои фавориты, которые могу посоветовать: "Остров проклятых", первый сезон "Настоящего детектива" и "Барби".

Если бы у вас была возможность провести день с любым персонажем из ваших проектов, кто бы это был и что бы вы делали вместе?

— Наверное, это была бы Женя из "Мир! Дружба! Жвачка!". Она очень душевная, искренняя, и она мне очень близка. Делали бы все, что душе угодно. Наслаждались бы моментом, и все было бы неважно.

В каком проекте вы сейчас снимаетесь? Можете о нем немного рассказать?

— Пока не могу рассказать. Но когда можно будет — вы и сами все узнаете.