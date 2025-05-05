Ольга Волкова раскрыла, чем отличается от героини из «Папиных дочек»

Актриса Ольга Волкова получила широкую известность после съемок в сериале «Папины дочки», где она сыграла бабушку семьи Васнецовых. Знаменитость призналась, что ее истинный характер сильно отличается от этой роли.

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Героиня Волковой Антонина Семеновна – строгая, прагматичная и хозяйственная женщина, в голосе которой нередко присутствуют командные нотки. Характер Ольги Волковой на самом деле гораздо мягче.

«Я абсолютно другая. Собственные внуки со мной общаются как с маленькой недалекой девочкой. Я деликатно молчу в ответ», – призналась звезда фильма «Вокзал для двоих» в разговоре с Леди Mail.

86-летняя актриса отметила, что она достаточно рассеянная и много времени у нее занимает написание сценариев и запоминание текстов. Быт не слишком занимает звезду отечественного кино, а это раздражает ее внуков.

Волкова, в отличие от Антонины Семеновны, не любит считать деньги и называет себя «очень непрактичной». Артистка добавила, что у нее в целом нет тяги к финансам – их сразу хочется куда-то пристроить.

Объединяет Волкову с героиней хорошее отношение к актрисам, исполняющим роли внучек и правнучек. Ольга рассказала, что снимки «папиных дочек» висят у нее на стене, и она очень любит девочек.

У актрисы есть двое детей – дочь Екатерина от брака с режиссером Леонидом Волковым и сын Иван от актера Николая Волкова-младшего.

Напомним, Ольга Волкова рассказала о своем способе мести обидчикам и хамам. Актриса играет недоброжелателей в кино.