Почему актер Алексей Смирнов скрывал свое участие в ВОВ

Игравший Федю в фильме «Операция Ы» актер Алексей Смирнов долгое время скрывал от своих коллег, что участвовал в Великой Отечественной войне. При этом король комедийного эпизода ушел на войну в 1941 году и был комиссован незадолго для ее окончания. Он дослужился до лейтенанта и был награжден орденом Красной Звезды, орденами Славы II и III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», сообщает НТВ.

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Как подчеркнули журналисты, артист не любил вспоминать о войне и почти ничего о службе сам не рассказывал. Коллеги впервые узнали о военных заслугах Смирнова во время гастролей в Астрахани в 1954 году. На пикнике в селе Капустин Яр произошла случайная встреча с легендарным советским полководцем Георгием Жуковым. Его Смирнов приветствовал, как это подобает в соответствии с воинским уставом.

По мнению коллег и журналистов, Смирнов не афишировал свое участие в Великой Отечественной войне, чтобы не возвращаться мысленно к тяжелым годам. Так, он согласился сыграть роль только в одной картине о войне – «В бой идут одни старики». Однако в первый же день съемок, когда его герой произносит фразу:

«Когда кончится война вернемся мы сюда, пройдем по этим местам, кто остался в живых», – артиста увезли на скорой с сердечным приступом.

Алексей Смирнов сыграл множество ролей. Его по праву считают королем комедийного эпизода. Роль Феди в «Операции Ы» остается одной из наиболее любимых зрителями.