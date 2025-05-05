Умер создатель сериала «Шоу Рена и Стимпи»

2 мая в возрасте 70 лет ушел из жизни Джим Смит, один из создателей культового сюрреалистического мультсериала "Шоу Рена и Стимпи". В том числе - он автор оригинальной музыки к программе.

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Как пишет Animation Magazine, причиной смерти Джеймса Карла Джобба (настоящее имя) стал сердечный приступ.

Смит - американский художник, музыкант, артист озвучания, сценарист и режиссер. Джим Смит начал карьеру в анимации в 1980-х.

Помимо "Рена и Стимпи" в его портфолио еще по меньшей мере сорок проектов - "Настоящие охотники за привидениями", "Самурай Джек", франшизы "Ледниковый период", "Флинтстоуны", "Скуби-Ду!", "Том и Джерри". Также Смит работал с Бьёрк, на мультсериале 1990-х "Бэтмен", над "Параллельным миром" Бакши и множеством других заметных проектов.