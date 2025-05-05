Умер американский актер Кирк Медас

На 34-м году жизни скончался Кирк Медас, звезда реалити Floribama Shore. Артист умер в пятницу в Майами. Причиной смерти стала печеночная недостаточность. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление MTV.

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Согласно TMZ, Медас был экстренно госпитализирован две недели назад и все это время находился на аппарате ИВЛ. Семья Кирка уточнила: у молодого мужчины был диагностирован нанкреонекроз.

На одной из профильных сетевых платформ родные начали сбор средств на покрытие медицинских расходов - у Медаса не было медстраховки.

Реалити-шоу Floribama Shore стартовало в 2017 году. Действие происходит на флоридском побережье. В центе - восемь парней и девушек. В 2022-м было объявлено, что программа "отложена на неопределенный срок" после четырех сезонов.

В 2022-м Кирк появился в ситкоме "Все ненавидят Кайла".