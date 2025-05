После выхода сериала «Одни из нас» (The Last of Us) актриса Белла Рамзи оказалась в центре бурного обсуждения.

Часть фанатов оригинальной видеоигры критиковала ее за то, что она, по их мнению, внешне не похожа на героиню Элли. Волна негативных комментариев оказалась настолько сильной, что Белле пришлось удалить свои социальные сети.

Несмотря на хейт, актриса не отказалась от актерской карьеры. Более того, ее работа в сериале получила высокую оценку критиков, а сама Белла была номинирована на премию «Золотой глобус» за исполнение главной роли.

