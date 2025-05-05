Игравший Драко Малфоя актер присоединился к сериалу по «Гарри Поттеру»

Актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в фильмах о приключениях Гарри Поттера, присоединился к съемочной команде сериала HBO по мотивам литературного цикла Джоан Роулинг. Об этом сообщает CBR.

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Почитатели самого яркого ученика факультета Слизерин и идейного врага главного героя уже успели немного расстроиться, поскольку на экране он не появится - Фелтона пригласили на роль творческого консультанта.

Впрочем, многие убеждены, что продюсеры не раскрывают всю правду, и актер вполне может получить камео. Например, он мог бы сыграть роль Люциуса Малфоя, отца Драко.

Подготовка к перезагрузке "Гарри Поттера" идет полным ходом, недавно были объявлены исполнители ключевых ролей, однако имена "золотой троицы" все еще неизвестны - кастинг на роли Гарри, Гермионы и Рона продолжается.

Премьера сериала назначена на 2026 год.