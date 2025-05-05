Умер снявшийся в 250 фильмах и сериалах актер Рики Давао

Скончался Рики Давао, необычайно плодовитый филиппинский артист. 30 мая ему должно было исполниться 64 года.

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Как пишет Inquirer, исполнитель умер в больнице от рака, свой недуг Рики никак не афишировал. Его дочь - Ара - информацию подтвердила.

Давао родился в 1961 году в Маниле в артистической семье.

Фильмография Фредерика Чарльза Абьера (полное имя) Давао по самым скромным подсчетам составляет 250 пунктов.

Рики начал свою профессиональную карьеру в шоу-бизнесе в конце 1970-х как танцор. В 1978-м дебютировал на экране. В театре - с 1982-го, в режиссуре - с 1996-го. На счету артиста более полусотни наград и номинаций, включая десятки побед в категории "Лучший актер" и "Лучший актер второго плана".