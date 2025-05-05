Звезда «Клана Сопрано» скончался из-за болезни Альцгеймера

Чарли Скейлас скончался в возрасте 84 лет, — сообщает Variety. Американский актёр боролся с болезнью Альцгеймера. Смерть наступила 1 мая. Скейлас известен своими многочисленными ролями в популярных сериалах. Например, он снялся во всех 12 эпизодах второго сезона «Прослушки». В сериале «Клан Сопрано» Скейлас появился в эпизоде 5 сезона в серии «Испытание сном» в роли школьного тренера Тони по футболу. Его персонаж появляется во сне главного героя, где кричит на него за то, что он пожертвовал своей жизнью, чтобы стать преступником.

© Super.ru

Среди других работ Скейласа на телевидении: «Убойный отдел: жизнь на улице», «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Нераскрытые дела». В послужном списке звезды также есть роли в кино. Чарли снялся в «12 обезьянах», «Высотах свободы» и «Девушке из Джерси».

У актёра остались жена Анджелина и пятеро детей: Чарльз, Анджелина, Энтони, Криста Энн и Энн Мари. В некрологе также сообщается, что помимо своей творческой деятельности Скейлас был бывшим бизнесменом.