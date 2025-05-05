Звезда «Клана Сопрано» скончался из-за болезни Альцгеймера

Звезды «Клана Сопрано» не стало из-за болезни Альцгеймера
Чарли Скейлас скончался в возрасте 84 лет, — сообщает Variety. Американский актёр боролся с болезнью Альцгеймера. Смерть наступила 1 мая. Скейлас известен своими многочисленными ролями в популярных сериалах. Например, он снялся во всех 12 эпизодах второго сезона «Прослушки». В сериале «Клан Сопрано» Скейлас появился в эпизоде 5 сезона в серии «Испытание сном» в роли школьного тренера Тони по футболу. Его персонаж появляется во сне главного героя, где кричит на него за то, что он пожертвовал своей жизнью, чтобы стать преступником.
Среди других работ Скейласа на телевидении: «Убойный отдел: жизнь на улице», «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Нераскрытые дела». В послужном списке звезды также есть роли в кино. Чарли снялся в «12 обезьянах», «Высотах свободы» и «Девушке из Джерси».
У актёра остались жена Анджелина и пятеро детей: Чарльз, Анджелина, Энтони, Криста Энн и Энн Мари. В некрологе также сообщается, что помимо своей творческой деятельности Скейлас был бывшим бизнесменом.