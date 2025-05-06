Инсульт и потеря имущества: как живет звезда фильма «Финист — Ясный сокол»

Звезда фильма «Финист — Ясный сокол» Вячеслав Воскресенский уже давно не снимается в кино. Его карьера не сложилась, а судьба подготовила множество испытаний: не найдя выхода, он даже хотел умереть. В беседе с Kp.ru актер впервые за долгое время откровенно рассказал о своей жизни.

© скриншот из фильма «Финист — Ясный сокол»

Настоящую известность Вячеслав Воскресенский обрел после выхода фильма-сказки «Финист — Ясный сокол» (1975). Однако первая роль в кино едва не обернулась трагедией: на съемках он упал с лошади и сломал позвоночник:

«Когда съемки закончились, я уже ходить не мог».

Несмотря на огромную популярность, артист решил отойти от съемок и занялся кинопроизводством, но после конфликта с начальником был вынужден уволиться. На фоне безработицы Вячеслав Воскресенский пристрастился к алкоголю, но смог побороть зависимость:

«Я дошел до того, что каждый день на обед выпивал стакан водки и продолжал работать».

После смерти матери актера ждало новое испытание: родной брат лишил его наследства. Не сумев добиться справедливости, Вячеслав Воскресенский уехал в Екатеринбург. Там он устроился культорганизатором в клубе. Тогда же у знаменитости обнаружили рак горла, но он смог победить болезнь.

Что касается личной жизни, то артист был женат шесть раз. С нынешней супругой Вячеслав Воскресенский познакомился в Красноуральске в 2010 году. Звезда советского кино признается: Ольга спасла его от смерти.

«Я уезжал туда умирать. Со здоровьем были проблемы, работать не хватало сил. А потом меня познакомили с Олей. Она с детства передвигается на инвалидной коляске, но никогда не унывает. Она меня вдохновила», — поделился Вячеслав Воскресенский.

Сейчас актер преподает в театральной студии во Дворце культуры Красноуральска. В 2023 году Вячеслав Воскресенский снова оказался на грани жизни и смерти. Во время операции по расширению сосудов у него случился инсульт, но он смог восстановиться. Через год артист получил предложение от ученика стать продюсером документального фильма и сериала про поход Ермака.

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