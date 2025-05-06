Роулинг ответила, почему чернокожего Снейпа не уволят из «Гарри Поттера»

Роулинг объяснила, почему не будут увольнять чернокожего Снейпа из сериала «Гарри Поттер»
Джоан Роулинг отреагировала на таблоидный материал, где со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что она не собирается увольнять актера Паапу Эссьеду, исполнителя роли профессора Северуса Снейпа в предстоящем сериале HBO по мотивам «Гарри Поттера», несмотря на его противоположную позицию по вопросам гендера.
Эссиеду вместе с другими звездами франшизы – Эдди Редмэйном (Ньют Саламандер) и Кэти Льюнг (Чо Чанг) – подписал открытое письмо. Более 400 деятелей британской кино- и телеиндустрии, призвали обеспечить безопасность трансгендерных людей в профессиональной среде. Оно появилось на фоне решения Верховного суда Великобритании, согласно которому пол должен трактоваться исключительно как биологический, а транс-женщины не признаются женщинами на законодательном уровне.
Писательница сказала, что у нее даже полномочий нет кого-то увольнять.
«У меня нет полномочий увольнять актера из сериала, и я бы не воспользовалась этим правом, даже если бы оно у меня было. Я не верю в лишение людей работы или средств к существованию из-за того, что они придерживаются юридически защищенных убеждений, отличных от моих», – написала Роулинг в соцсети X.
Ранее на резонанс вокруг твитов Роулинг отреагировал звезда сериала «Одни из нас» Педро Паскаль. Он резко осудил писательницу за ее реакцию на решение суда, написав:
«Омерзительное поведение ЛУЗЕРА».
Напомним, тогда Роулинг в шутливой форме прокомментировала победу сторонников биологического определения пола:
«Обожаю, когда план срабатывает», а в ответ на критику добавила: «Я получаю одинаковые роялти — будете вы мои книги читать или сжигать».
Руководитель HBO Кейси Блойс ранее уже высказывался по поводу продолжающихся споров вокруг Роулинг. Он напомнил о коммерческом успехе игры Hogwarts Legacy, несмотря на бойкот со стороны части аудитории. Игра стала самым продаваемым проектом 2023 года.
«Это очевидно — у нее есть свои личные политические взгляды», — заявил Блойс в недавнем интервью подкасту The Town. — «Она имеет на них право. «Гарри Поттер» тайно не пронизан никакой идеологией. Если вы хотите с ней поспорить — отправляйтесь в Twitter. Мы работаем с Джоан Роулинг уже 25 лет, это не новое решение».
Сериал HBO станет новой адаптацией всех семи книг о Гарри Поттере, каждая из которых будет представлена в виде отдельного сезона.