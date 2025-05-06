В начале 2000-х Мэттью МакКонахи был звездой романтических комедий. Легкие роли, харизма, стабильные многомиллионные гонорары – Голливуд знал его как идеального «парня для свиданий». Он мог продолжать сниматься в однотипных фильмах и жить безбедно. Но сам МакКонахи чувствовал, что застрял в образе, который не раскрывает его как артиста.

Он принял неожиданное решение – на время отказаться от предложений, перестать подписывать сценарии и исчез из поля зрения продюсеров. Это казалось риском: карьера могла просто закончиться. Но он ждал. Искал истории, которые дали бы ему шанс показать себя по-настоящему.

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И дождался. «Далласский клуб покупателей», «Настоящий детектив», «Интерстеллар» – роли, которые стали его новым актерским лицом. За «Далласский клуб» он получил «Оскар» и доказал, что способен на большее, чем клише и обаяние.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @kushdarya.