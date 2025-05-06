Предательство и особенный сын: ради чего Лянка Грыу отказалась от Голливуда

Карьера Лянки Грыу похожа на сказку: с детства на сцене, десятки запоминающихся ролей и работа на телевидении. Успех буквально идет за ней по пятам. Однако мало кому известно, с какими трудностями знаменитость столкнулась в личной жизни. О том, что скрывает Лянка Грыу за улыбкой и весёлым нравом — читайте в нашей статье.

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Прирожденная актриса

Лянка Грыу родилась в 1987 году в Москве в семье молдавского актера Георге Грыу. Несмотря на то, что дочь была долгожданной, артист не смог свыкнуться с семейной жизнью, и оставил жену с новорождённой наследницей. Актрисе Стелле Ильницкой пришлось растить дочь самостоятельно.

Вскоре Стелла вышла замуж за режиссёра Олега Казанцева. Мужчина принял дочь возлюбленной как родную и подарил ей все свое тепло и ласку.

Лишь в подростковом возрасте Лянка узнала, что мужчина, которого она всегда считала отцом — не родной ей человек. Новость не стала для нее трагической. Она любила отчима и была рада, что рядом с матерью заботливый и надёжный мужчина.

С детства на сцене

С раннего возраста Лянка любила читать стихи на сцене, выступать перед публикой и перевоплощаться в разных персонажей.

Мать и отчим решили не навязывать девочке будущую профессию, но и в помощи не отказывали. Так, в четырёхлетнем возрасте Лянка уже снялась в своем первом кинофильме.

Картина «Одни» была отправлена на конкурс в Европу и получила несколько наград. Особенно запомнилась многим маленькая и яркая актриса.

В следующий раз Лянка вышла на съёмочную площадку только через несколько лет. В фильме «Маленькая принцесса» она сыграла Бекки. Талант юной артистки был высоко оценен кинокритиками, и Лянка получила свои первые награды.

После этого девушка решила связать свою жизнь с кино и телевидением. Она снималась в рекламе, позировала для журналов и каталогов одежды. Первой ее работой на телевидении стала роль ведущей программы «Тик-Так».

Несмотря на загруженный график и интересную подростковую жизнь, Лянка не смогла удержаться от соблазнов. Позже актриса признается, что в юности пробовала запрещённые вещества. К счастью, артистка поняла, что пристрастие не поможет ей добиться успеха, а, наоборот, разрушит карьеру.

Встреча с отцом

В 2004 году Лянка снялась в сериале «Обречённая стать звездой». После этого она стала популярной и узнаваемой. Этот же проект подарил девушке встречу с биологическим отцом.

Георге Грыу пришел прям на работу к Лянке. Он жаловался успешной дочери на трудности жизни в Молдавии. Со временем он перестал сниматься в кино, пристрастился к алкоголю и начал бродяжничать.

Узнав о том, что дочь узнаваема и популярна, Георге решил, что у него появился второй шанс снова обрести успех. Чтобы добиться внимания и помощи наследницы, мужчина отправился на телешоу. Однако Лянка отвергала все приглашения. Актриса заявила, что в сложившейся ситуации разберётся без внимания публики.

После Лянка Грыу отправилась в Кишинёв. Там она познакомилась с родственниками по линии отца, узнала, что у нее еще есть сестра и брат. Вскоре и с отцом отношения наладились. Девушка простила родителя.

Самое важное

Во время съёмок фильма «Ищу тебя» Лянка Грыу познакомилась с режиссёром Михаилом Вайнбергом. Их роман развивался стремительно: в июле 2010 года пара поженилась, а в феврале 2011 года у них родился сын Максим.

Сначала родительство было счастливым. Супруги души не чаяли в наследнике. Даже недосып и капризный нрав малыша не омрачали их радости. Однако к двум годам стало ясно: мальчик почти не говорит.

С тех пор у артистки начались походы не по кастингам, а по врачам. Специалисты долго подбирали препараты, которые не всегда помогали мальчику. От некоторых Лянка и вовсе отказывалась: слишком серьёзными были побочные эффекты.

После нескольких месяцев лечения в России знаменитость вместе с сыном уехала в Америку. Там предложили другой подход к реабилитации мальчика. Вместо таблеток с ним занимались логопед и психолог.

Уже через несколько месяцев ребёнок заговорил. Но на этом проблемы звездной матери не закончились. Наследник стал замыкаться в себе, терять интерес к жизни.

Чтобы полностью реабилитировать сына, Лянка приняла непростое решение: ей необходимо было жить в США. Туристическая карта больше не подходила семье, и артистка оформила грин-карту.

Чтобы не потерять навык и хоть что-то заработать на жизнь, Лянка начала ходить на курсы актерского мастерства, играла роли второго плана. Но на первом месте был ее сын. Ради него артистка часто отказывалась от хороших ролей и долгих съёмок.

В шесть лет Максиму сняли диагноз, но домой возвращаться было сложно. К тому времени мальчик уже освоился в Америке, начал ходить в школу для одарённых детей и в музыкальный класс. Переезд в Россию стал бы для него стрессом, который мог отразиться на здоровье.

Лянка решила возобновить карьеру в Америке, но тут ее ждал новый удар. После 12 лет брака Михаил предложил развестись. Для Грыу новость стала сильным ударом. Помимо душевной боли артистка жаловалась на сильные боли в груди и спине. Лишь визиты к психологу и антидепрессанты помогли ей пережить стресс и вернуться к нормальной жизни.

Вскоре Лянка узнала, что Михаил женился на ее лучшей подруге. Анастасия Меськова отмечала, что была знакома с Михаилом задолго до его с Лянкой брака. Актриса ответила, что ей подробности романа бывшего мужа неинтересны.

Новая жизнь

Удары судьбы заставили Лянку Грыу иначе посмотреть на жизнь. Актриса вернулась в Москву, начала активно сниматься в кино и вести блог в соцсетях. Возвращаться в Америку знаменитость не планирует. Актриса призналась, что стоящие роли там не предлагают, а в России совершенно другой масштаб.

Также в ее жизни появился актер Марсель Симоно. Пара пока живёт на расстоянии, но Лянка уверена: настоящим чувствам это не мешает. Артистка верит, что темная полоса в ее жизни уже позади, и теперь ее ждет все только самое лучшее.