Александр Иншаков рассказал о кинопарке «Москино»

О своих впечатлениях во время посещения кинопарка «Москино» рассказал советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, каскадер и мастер боевых искусств, певец, общественный деятель Александр Иншаков.

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Александр Иванович, сегодня вы оказались в кинопарке «Москино». Расскажите, пожалуйста, какое впечатление на вас произвели декорации и сам парк?

— Сбылась мечта киношников. То, что я увидел, впечатляет, это здорово. Я понимаю, что еще впереди много работы, доработок, достроек. Совмещение разных профессий и прочее, но то, что я увидел, на самом деле производит впечатление. И в таких условиях представителю нашей профессии работать намного интереснее, значительно проще и безопаснее. Я сразу вспомнил наш замечательный фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Тогда для съемок мы построили в Феодосии американский городок, и я сказал, что надо бы его оставить, чтобы люди могли приходить и проводить там свободное время, отдыхать, фотографироваться. Представляете, если бы там остались таверна, гостиница и еще что-то, там можно было бы посидеть и вспомнить сцены, которые там были сняты. Сейчас я вижу, что это в полной мере реализовано на натурной площадке кинопарка «Москино» «Ковбойский городок», тут даже песок, как на Диком Западе.

Один из ваших фильмов снимался в цитадели, очень похожей на историческое место. Когда вы увидели натурные площадки кинопарка «Москино», было ли у вас ощущение реальности происходящего, что вы оказались в провинциальном городе Европы или на Дальнем Востоке?

— Для зрителей здесь будет полное впечатление того, что ты находишься именно там, о чем много слышал или читал. Все обустроено и сделано так, чтобы человек чувствовал себя практически в том месте, о котором он мечтал. На мой взгляд, у кинопарка «Москино» есть очень серьезные перспективы. Надо работать в этом направлении. Я не просто восхищен, я очарован. Здесь здорово и интересно. Думаю, что мы найдем общий язык с руководством кинопарка и сделаем здесь место для пребывания специалистов нашей профессии.

Сегодня вы побывали на разных локациях кинопарка «Москино». Посетили ли вас здесь вдохновение или творческая идея сделать новый проект на этой площадке?

— У нас масса творческих идей, особенно у моих ребят и девчонок — каскадеров, они этим живут. Я сейчас наблюдаю за ними, контролирую по мере возможности, но по ряду причин сам трюки не делаю. Мы подготовили материалы, в том числе и видео, чтобы собраться с определенным количеством людей, от которых зависит наша дальнейшая совместная работа. Думаю, есть смысл поговорить, посмотреть, позадавать друг другу вопросы и сделать предложение, на которое мы способны.

Я посмотрел сегодня много натурных площадок кинопарка — «Уездный город», «Центр Москвы», «Москва 1940-х», «Дальневосточный город», «Глухая деревня», и я вижу, что здесь нужно привлекать к работе представителей нашей профессии. Они должны здесь находиться, должны работать, помогать во время съемок.

Хочу отметить, что сейчас очень много лишних, случайных людей в нашей профессии, которых часто привлекают как каскадеров во время съемок в целях экономии, в связи с этим происходит большое количество травм. Нам бы хотелось обсудить и эту тему, чтобы здесь, на территории кинопарка «Москино», были представители нашей профессии, которые могли бы принимать участие в разных трюковых съемках и вовремя предостеречь, помочь создателям какой-либо картины, которая здесь будет сниматься, избежать неприятностей. Это наша главная задача.

Порекомендуете ли вы кинопарк «Москино» для посещения своим друзьям, знакомым или близким? Или вы все-таки его больше восприняли как профессиональную площадку для своих коллег?

— Надо совмещать приятное с полезным, и работу, и времяпрепровождение своей семьи, детей. Люди с удовольствием поедут сюда. Они сейчас уже приезжают, потому что здесь очень интересно. А когда здесь будут еще происходить события, участниками которых они могут стать и как зрители, и как начинающие актеры, например, сняться в массовой сцене будущего фильма или сериала, кинопарк станет еще более привлекательным.

В заключение хочу сказать, дорогие друзья, от того, что мы сегодня увидели, пощупали, есть полное ощущение, что это очень перспективное дело, перспективное место, и я приглашаю всех желающих, в первую очередь зрителей, людей, которые сюда будут приезжать. То, что вы здесь увидите и почувствуете, будет очень интересным, захватывающим, а возможность принять участие в том, что здесь происходит, это большое дело и для посетителей, и для профессионалов кинопроизводства.

Я вспоминаю свои юные годы. Было бы очень здорово, если бы тогда была такая площадка, чтобы выбор у людей творческих профессий был больше. Хорошо, что она есть у нас сейчас. Приглашаю всех от лица гильдии каскадеров, от администрации замечательного кинопарка «Москино», приглашаю всех принять участие в нашей жизни. Я говорю уже нашей, потому что теперь мы с вами неразрывно связаны. Ждем в гости, приезжайте!