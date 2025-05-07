Умер актер из фильма «Строговы»

4 мая ушел из жизни советский российский актер Александр Гаврилов.

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Гаврилов родился 2 марта 1952 года в Ленинграде. Творческую карьеру начал уже в 1960-х - как актер на Ленинградском телевидении и киностудии "Ленфильм".

Дебют - 1963 год, мелодрама с Баталовым "День счастья". Сыграл Ральфа в советско-югославской картине "Попутного ветра", "Синяя птица", в проектах "Белый флюгер", "Салют, Мария!", "Строговы", "Двенадцать месяцев" (Март).

В 1978-м окончил музыкальное училище имени Римского-Корсакова. В 1979-1985 гг. - артист разговорного жанра Ленконцерта.

Далее - исполнительный директор Санкт-Петербургского отделения Российского творческого Союза работников культуры, основатель и организатор множества петербургских праздников и фестивалей. В частности, Гаврилов был сооснователем и идеологом Праздника корюшки.

Пометка об уходе Александра Гаврилова появилась в его профиле на портале "Кино-театр.ру".