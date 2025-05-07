Нагиев рассказал, почему его уважают режиссеры
Шоумен Дмитрий Нагиев признался, что не ставит каких-либо условий для своей работы. Как сообщает «Леди Mail.ru», актер отметил, что по райдеру имеет право требовать еду из любых ресторанов, однако на съемочной площадке питается «из общего котла».
Нагиев рассказал, что за годы работы не только добился своего статуса, но и проникся уважением к людям. По этой причине он никогда «не качает права».
«Я не ем блюд из ресторана, хотя в райдере написано, что имею право сделать заказ в любом заведении города. Я питаюсь из общего котла. Иногда мне даже кажется, что я доедаю за другими. Это называется уважение», — поделился Нагиев.
Шоумен также рассказал, что добился для себя десятичасового рабочего дня. До этого он, как и большинство артистов, работал по 12 часов — такой подход позволяет снимать картины быстрее, однако серьезно выматывает.