Нагиев рассказал, почему его уважают режиссеры

Шоумен Дмитрий Нагиев признался, что не ставит каких-либо условий для своей работы. Как сообщает «Леди Mail.ru», актер отметил, что по райдеру имеет право требовать еду из любых ресторанов, однако на съемочной площадке питается «из общего котла».

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Нагиев рассказал, что за годы работы не только добился своего статуса, но и проникся уважением к людям. По этой причине он никогда «не качает права».

«Я не ем блюд из ресторана, хотя в райдере написано, что имею право сделать заказ в любом заведении города. Я питаюсь из общего котла. Иногда мне даже кажется, что я доедаю за другими. Это называется уважение», — поделился Нагиев.

Шоумен также рассказал, что добился для себя десятичасового рабочего дня. До этого он, как и большинство артистов, работал по 12 часов — такой подход позволяет снимать картины быстрее, однако серьезно выматывает.