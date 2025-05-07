Умер актер из сказки «Двенадцать месяцев»

Советский российский актер и артист эстрады Александр Гаврилов умер после инсульта, который перенес в марте. Уточнение сделал портал The Voice.

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Гаврилова не стало 4 мая.

Прощание с артистом пройдет 8 мая в помещении петербургского отделения РТСРК, отпевание - в Церкви иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость. Александра Леонидовича похоронят на Южном кладбище, сообщили в союзе.

Александр Гаврилов родился 2 марта 1952 года в Ленинграде, творческую карьеру начал уже в 1960-х. Был актером Ленинградского телевидения и киностудии "Ленфильм". Экранный дебют - 1963 год, мелодрама "День счастья. Сыграл в картинах "Попутного ветра", "Синяя птица", "Белый флюгер", "Салют, Мария!", "Строговы" и "Двенадцать месяцев" - Март. В 1979-1985 гг. - артист разговорного жанра Ленконцерта.