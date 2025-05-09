Умер актер из «Братьев Карамазовых» Иржи Бартошка

8 мая скончался Иржи Бартошка — чехословацкий и чешский актер театра, кино и телевидения, продюсер. Об этом сообщает Ceske Noviny со ссылкой на пресс-секретаря Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Отмечается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает портал.

Бартошка начал сниматься в 1970-х годах, его фильмография насчитывает более двухсот работ. Российскому зрителю он знаком прежде всего по сказочным лентам времен ЧССР. Одна из самых известных — «Третий принц» (1982).

Иржи Бартошка родился 24 марта 1947 года. Он окончил Академию музыки и исполнительских искусств в Брно и начал карьеру с театральной сцены. Среди экранных работ актера — фильмы «Обитель воронов», «На большой реке», «Родовой клич», «Братья Карамазовы» (1981), «Колокол дроздов», «Лев с белой гривой», «Преждевременное лето», «Театральный роман» по Булгакову, «Большое киноограбление» и «Копытом туда, копытом сюда».