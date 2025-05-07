Актер Джош Хартнетт получил травмы на съемках нового фильма

Газета.Ru

Американский актер Джош Хартнетт рассказал, что пострадал на съемках нового фильма «Рейс навылет». Его цитирует издание People.

Актер Джош Хартнетт рассказал, чем для него обернулись съемки «Рейса навылет»
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На спецпоказе картины в Нью-Йорке актер рассказал, что сам исполнял трюки в фильме в компании каскадеров, однако это не всегда было легко.

«Я был весь в синяках. Да, с головы до ног. Но приятно иметь возможность полностью отдаться чему-то физически и получить достойный результат. Это того стоит», — поделился он.

Актер также подробно описал процесс физической подготовки к выполнению напряженной каскадерской работы.

«Съемкам предшествовали очень, очень насыщенные дни тренировок, а сами съемки были непрерывными. Когда мы начали снимать, у нас было пять недель и семь больших боевых сцен», — говорит он.

Боевик «Рейс навылет» про наемника (Хартнетт), который берется арестовать международную преступницу (Чаритра Чандран) на борту самолета, однако вынужден встать на ее защиту, вышел в российских кинотеатрах в апреле.

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Джош Хартнетт