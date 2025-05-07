Сыгравшая Ростову актриса отозвалась о ремейке «Войны и мира»

Народная артистка России Людмила Михайловна Савельева прокомментировала предстоящее прочтение "Войны и мира" Льва Толстого от Андреасяна.

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Напомним: в настоящее время проект Сарика находится на стадии кастинга. При этом Лиза Моряк, супруга Андреасяна, обещает, что Наташу Ростову сыграет не она.

Наташа - первая крупная роль Савельевой в кино: артистка воплотила образ Ростовой в эпической ленте Сергея Бондарчука, одном из признанных шедевров мирового кинематографа.

Савельева заверила, что обязательно посмотрит получившееся, параллельно удивляясь, как Андреасян "за "Войну и мир" вообще взялся".

"У нас был чудесный советский фильм, поэтому новый могли бы и не снимать. Других идей, что ли, нет?", - недоумевает народная артистка в беседе с "Абзацем".