Сыгравшая Ростову актриса отозвалась о ремейке «Войны и мира»

Сыгравшая Ростову актриса отозвалась на ремейк "Войны и мира" Сарика Андреасяна
Народная артистка России Людмила Михайловна Савельева прокомментировала предстоящее прочтение "Войны и мира" Льва Толстого от Андреасяна.
Напомним: в настоящее время проект Сарика находится на стадии кастинга. При этом Лиза Моряк, супруга Андреасяна, обещает, что Наташу Ростову сыграет не она.
Наташа - первая крупная роль Савельевой в кино: артистка воплотила образ Ростовой в эпической ленте Сергея Бондарчука, одном из признанных шедевров мирового кинематографа.
Савельева заверила, что обязательно посмотрит получившееся, параллельно удивляясь, как Андреасян "за "Войну и мир" вообще взялся".
"У нас был чудесный советский фильм, поэтому новый могли бы и не снимать. Других идей, что ли, нет?", - недоумевает народная артистка в беседе с "Абзацем".
"В Европе как-то взялись за экранизацию - вышло ужасно. Даже американцы снимали картину с Одри Хепберн - она не идет в сравнение с нашей", - напомнила Людмила Михайловна, подчеркнув: "Лучше, чем было, уже не сделать".