Звезда из «Слова пацана» захотела сыграть Сергея Есенина

Леон Кемстач заявил, что хотел бы сыграть в кино исторических персонажей. Исполнитель роли Пальто в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» всерьез задумался о расширении своего актерского диапазона.

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«Очень хотел бы сыграть Есенина. Образ Джокера тоже меня вдохновляет. И мечтаю о роли супергероя в стиле Marvel — героя, который проходит путь от слабости к силе, — признался Леон Кемстач в интервью Hello. — В фильмах Тарантино каждая деталь важна, каждый кадр — отдельная картина. Если бы он позвал меня в кино, я бы согласился, не раздумывая!»

Тем не менее на кино артист не зацикливается: в конце 2024 года он выпустил дебютный музыкальный альбом «Дневник любви».

«Это искренние эмоции и мой личный опыт. Я горжусь этим альбомом, в каждом треке — пережитые мною чувства. И я точно продолжу заниматься музыкой: впереди много новых песен и неожиданных коллабораций», — прокомментировал он пластинку.

Не оставляет Леон Кемстач и надежды построить свою бизнес-империю: