Умер создатель сериала «Альф» Стив Пепун

Ушел из жизни "Стивен "Стив" Роберт Пепун, американский сценарист, продюсер и актер.

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Некролог опубликован на сайте похоронного дома, занимающегося траурными церемониями.

Кончина 68-летнего сценариста названа скоропостижной - без деталей. Прощание состоится 17 мая.

Пепун родился в Нью-Джерси. В бизнес пришел в 1980-х.

Стив Пепун работал над "Альфом" и "Симпсонами", за последних получив премию "Эмми", над "Динозаврами", "Розанной", франшизой "Дикая семейка Торнберри" и другими проектами, а также снялся в "Голом пистолете".